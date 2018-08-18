RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9609961096119612

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:38

  artlife написав:
  Успіх написав:
  artlife написав:Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех. :)

А в чім саме це проявилось? :D

Вы удачно проинвестировали в отличный актив в городе с большим потенциалом.


Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно про что я стебусь уже не один год.
С точки зрения истории инвестиции в Кийов всегда приносят убытки. На протяжении поколения-двух инвестиция может показаться выгодной, затем всегда приходит расплата.

Киев был меккой для инвестирования в 11 веке когда была Киевская Русь которая держала всю восточную Европу в страхе и стягивала дань с окрестных регионов.
Птом как начались междоусобицы и татарские набеги когда наседения вырезалось минимум раз в 50 лет так и продолжалось до конца 18 века.
Относительная стабильность наступила в 19 веке которая была прервана революционной ситацие в 1917-1920 годах, когда власть менялась около 15 раз с чистками населения.
Через 20 лет вторая мировая. Только вторая половина 20 века может похвастаться стабильностью.

Теперь Украина уже ведет 8 лет войну с более сильным врагом. Чем это закончиться уже показывала история не один десяток раз.

Так что Долярчику просто повезло родиться в Львове и его инвестиция оказалась удачной.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:48

Есть шанс, что в этот раз Киев пропетляет. Если будет держаться по-ближе к Чабанам и не сильно выпендриваться.
airmax78
 
Повідомлень: 40341
З нами з: 25.10.12
Подякував: 945 раз.
Подякували: 4956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:50

  Хомякоид написав: Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно про что я стебусь уже не один год.
С точки зрения истории инвестиции в Кийов всегда приносят убытки. На протяжении поколения-двух инвестиция может показаться выгодной, затем всегда приходит расплата.


Ты спешишь. И это только твоя гипотеза. Оценку даст время. А пока ты не угадываешь. Неприкаяный нищеброд на чужбине в Германии, с резервной однухой в селе под Киевом. Нам такие инвестиционные перспективы не нужны! :lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10766
З нами з: 14.11.11
Подякував: 407 раз.
Подякували: 4332 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:59

  Хомякоид написав:Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно
и уже скоро киевские квартиры будут менять на мыло и спички.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10900
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1900 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:03

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно
и уже скоро киевские квартиры будут менять на мыло и спички.

мішок картоплі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28307
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9609961096119612
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, stm, Клиент_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
991 1460195
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2181, 2182, 2183
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21827 5164718
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 11:07
UA
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33624
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1450)
19.02.2022 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.