Додано: Суб 19 лют, 2022 12:38

artlife написав: Успіх написав: artlife написав: Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех. Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех.

А в чім саме це проявилось? А в чім саме це проявилось?

Вы удачно проинвестировали в отличный актив в городе с большим потенциалом. Вы удачно проинвестировали в отличный актив в городе с большим потенциалом.

Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно про что я стебусь уже не один год.С точки зрения истории инвестиции в Кийов всегда приносят убытки. На протяжении поколения-двух инвестиция может показаться выгодной, затем всегда приходит расплата.Киев был меккой для инвестирования в 11 веке когда была Киевская Русь которая держала всю восточную Европу в страхе и стягивала дань с окрестных регионов.Птом как начались междоусобицы и татарские набеги когда наседения вырезалось минимум раз в 50 лет так и продолжалось до конца 18 века.Относительная стабильность наступила в 19 веке которая была прервана революционной ситацие в 1917-1920 годах, когда власть менялась около 15 раз с чистками населения.Через 20 лет вторая мировая. Только вторая половина 20 века может похвастаться стабильностью.Теперь Украина уже ведет 8 лет войну с более сильным врагом. Чем это закончиться уже показывала история не один десяток раз.Так что Долярчику просто повезло родиться в Львове и его инвестиция оказалась удачной.