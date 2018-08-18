|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:38
artlife написав:
Вы удачно проинвестировали в отличный актив в городе с большим потенциалом.
Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно про что я стебусь уже не один год.
С точки зрения истории инвестиции в Кийов всегда приносят убытки. На протяжении поколения-двух инвестиция может показаться выгодной, затем всегда приходит расплата.
Киев был меккой для инвестирования в 11 веке когда была Киевская Русь которая держала всю восточную Европу в страхе и стягивала дань с окрестных регионов.
Птом как начались междоусобицы и татарские набеги когда наседения вырезалось минимум раз в 50 лет так и продолжалось до конца 18 века.
Относительная стабильность наступила в 19 веке которая была прервана революционной ситацие в 1917-1920 годах, когда власть менялась около 15 раз с чистками населения.
Через 20 лет вторая мировая. Только вторая половина 20 века может похвастаться стабильностью.
Теперь Украина уже ведет 8 лет войну с более сильным врагом. Чем это закончиться уже показывала история не один десяток раз.
Так что Долярчику просто повезло родиться в Львове и его инвестиция оказалась удачной.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1326
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:48
Есть шанс, что в этот раз Киев пропетляет. Если будет держаться по-ближе к Чабанам и не сильно выпендриваться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40341
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 945 раз.
- Подякували: 4956 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10766
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 4332 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:59
Хомякоид написав:
Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно
и уже скоро киевские квартиры будут менять на мыло и спички.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10900
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1900 раз.
- Подякували: 2724 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:03
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно
и уже скоро киевские квартиры будут менять на мыло и спички.
мішок картоплі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28308
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1397 раз.
- Подякували: 2472 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:51
artlife написав:
Вы удачно проинвестировали в отличный актив в городе с большим потенциалом.
Дякую!
ДумаЮ! ДіЮ! БагатіЮ!©®™👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2779
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 лют, 2022 14:13
Хомякоид написав:
Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно про что я стебусь уже не один год
Виходить, що Флаєві краще було оточувати Львів підвалами, ніж Київ?
Ну, накрайняк - свій рідний Тернопіль! Все одно далі від скаженого сусіда-агресора, ніж КиЙоффф
Хомякоид написав:
Так что Долярчику просто повезло родиться в Львове и его инвестиция оказалась удачной.
Так міг же я інвестувати в Київський смарт для здачі в оренду, як от, наприклад, Влад інвестував...
Але - місто Лева має не менший потенціал/привабливість інвестування, ніж Київ
Близенько кордон Польщі і туристична привабливість - немалу роль відіграє у цьому!👍
Тож - ДумайТЕ! ДійТЕ! ІнвестуйТЕ! - і багатійТЕ!👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2779
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 лют, 2022 14:30
Успіх написав: Хомякоид написав:
Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно про что я стебусь уже не один год
Виходить, що Флаєві краще було оточувати Львів підвалами, ніж Київ?
Ну, накрайняк - свій рідний Тернопіль! Все одно далі від скаженого сусіда-агресора, ніж КиЙоффф
Хомякоид написав:
Так что Долярчику просто повезло родиться в Львове и его инвестиция оказалась удачной.
Так міг же я інвестувати в Київський смарт для здачі в оренду, як от, наприклад, Влад інвестував...
Але - місто Лева має не менший потенціал/привабливість інвестування, ніж Київ
Близенько кордон Польщі і туристична привабливість - немалу роль відіграє у цьому!👍
Тож - ДумайТЕ! ДійТЕ! ІнвестуйТЕ! - і багатійТЕ!👍
Який потенціал?! Якби Пуйло з Лукашенко напруженість по кордонах не створбвали, так в нас взагалі дупа з орендою була би? Також і з будівництвом .
А зара ще трохи ІТшникам податки накинуть, ось і побачимо, що до чого.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1054
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|991
|1460215
|
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
|
|21827
|5164778
|
Чет 17 лют, 2022 11:07
UA
|
|16
|33627
|
|