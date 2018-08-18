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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9609961096119612

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:48

Есть шанс, что в этот раз Киев пропетляет. Если будет держаться по-ближе к Чабанам и не сильно выпендриваться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:50

  Хомякоид написав: Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно про что я стебусь уже не один год.
С точки зрения истории инвестиции в Кийов всегда приносят убытки. На протяжении поколения-двух инвестиция может показаться выгодной, затем всегда приходит расплата.


Ты спешишь. И это только твоя гипотеза. Оценку даст время. А пока ты не угадываешь. Неприкаяный нищеброд на чужбине в Германии, с резервной однухой в селе под Киевом. Нам такие инвестиционные перспективы не нужны! :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:51

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  artlife написав:
  Успіх написав:
  artlife написав:Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех. :)

А в чім саме це проявилось? :D

Вы удачно проинвестировали в отличный актив в городе с большим потенциалом.

Дякую!
ДумаЮ! ДіЮ! БагатіЮ!©®™👍 :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:43

  airmax78 написав:Есть шанс, что в этот раз Киев пропетляет. Если будет держаться по-ближе к Чабанам и не сильно выпендриваться.

іншала! але треба, щоб ціни на КРЖН склались в 2-3 рази, тому ... :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давайте розрядимо обстановочку і подумаєм над таким...

Наявнисть в ОП не цікава, так як є / може бути вторинка...

іншала кржн пропєтляє, хочу собі 1к на поверсі 30+ з прикольним видом...

які є варіанти?

Поки бачу Манхетен, Генезіс (але там якось не зрозуміло що на 30+ поверхах - чи є там 1к невеликі), і здається Вікторі 5 (але там вже такий цінник, на вуха не налазить)

Здається варіантів більше і немає?

ПОХ, Тар"яни не цікавлять, основне - поверх вище 30. А різні Поетики, Креатори чи 20-26 поверхів чи в іпенях.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:00

  change_pm написав:Давайте розрядимо обстановочку і подумаєм над таким...

Наявнисть в ОП не цікава, так як є / може бути вторинка...

іншала кржн пропєтляє, хочу собі 1к на поверсі 30+ з прикольним видом...

які є варіанти?

Поки бачу Манхетен, Генезіс (але там якось не зрозуміло що на 30+ поверхах - чи є там 1к невеликі), і здається Вікторі 5 (але там вже такий цінник, на вуха не налазить)

Здається варіантів більше і немає?

ПОХ, Тар"яни не цікавлять, основне - поверх вище 30. А різні Поетики, Креатори чи 20-26 поверхів чи в іпенях.

нащо тобі 30й поверх? щоб поближче до Аллаха?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:03

  rjkz написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?

Какой застройщик завалится Первым?


+1
Тонкий юмор.
:lol:


Первым с Обезьяним оскалом Пройдет Максимальным риском банкротства ДБК, за чем с Юмовским солипсизмом Владычествовать на рынке будет СГ
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:09

  flyman написав:
  change_pm написав:Давайте розрядимо обстановочку і подумаєм над таким...

Наявнисть в ОП не цікава, так як є / може бути вторинка...

іншала кржн пропєтляє, хочу собі 1к на поверсі 30+ з прикольним видом...

які є варіанти?

Поки бачу Манхетен, Генезіс (але там якось не зрозуміло що на 30+ поверхах - чи є там 1к невеликі), і здається Вікторі 5 (але там вже такий цінник, на вуха не налазить)

Здається варіантів більше і немає?

ПОХ, Тар"яни не цікавлять, основне - поверх вище 30. А різні Поетики, Креатори чи 20-26 поверхів чи в іпенях.

нащо тобі 30й поверх? щоб поближче до Аллаха?

Ес! І мені подобається у вікно на високому поверсі дивитись.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:20

  flyman написав:Я взагалі взяв неробочу дуйку за 50 грн на олх (там поломався вимикач, то відпаяв неробочу секцію і перепаяв на робочу) і поставив термореле за $3 з аліекспрес на відсічку 18..20 градусів).
Якщо є клепка і прямі руки, то все можна, аби було бажання.
А монополісти, це зло в наших реаліях.

з.і.
В мене за грудень щось вийшло 92 грн оплати за е.е. в цоколі.
Правда і грівся я дуйкою мало, тільки перед тим як лягати спати на пару хвилин вмикав
Але і в трусах по цоколі не ходив.
ну да в окнах постоянные зрители.
Зображення

Я правильно понял 50квт за декабрь это отопление, Бойлер и э/плитка (мб и СВЧ печь ещё?). Альтернативных источников энергии и другого отопления нет, только дуйчик за 50 грн?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лют, 2022 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:29

  vitaliian написав:
  flyman написав:Я взагалі взяв неробочу дуйку за 50 грн на олх (там поломався вимикач, то відпаяв неробочу секцію і перепаяв на робочу) і поставив термореле за $3 з аліекспрес на відсічку 18..20 градусів).
Якщо є клепка і прямі руки, то все можна, аби було бажання.
А монополісти, це зло в наших реаліях.

з.і.
В мене за грудень щось вийшло 92 грн оплати за е.е. в цоколі.
Правда і грівся я дуйкою мало, тільки перед тим як лягати спати на пару хвилин вмикав
Але і в трусах по цоколі не ходив.
ну да в окнах постоянные зрители.

Я правильно понял 50квт за декабрь это отопление, Бойлер и э/плитка (мб и СВЧ печь ещё?). Альтернативных источников энергии и другого отопления нет, только дуйчик за 50 грн?

штори рішають...
забув ще про холодильник
flyman
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