Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно про что я стебусь уже не один год. С точки зрения истории инвестиции в Кийов всегда приносят убытки. На протяжении поколения-двух инвестиция может показаться выгодной, затем всегда приходит расплата.
Ты спешишь. И это только твоя гипотеза. Оценку даст время. А пока ты не угадываешь. Неприкаяный нищеброд на чужбине в Германии, с резервной однухой в селе под Киевом. Нам такие инвестиционные перспективы не нужны!
flyman написав:Я взагалі взяв неробочу дуйку за 50 грн на олх (там поломався вимикач, то відпаяв неробочу секцію і перепаяв на робочу) і поставив термореле за $3 з аліекспрес на відсічку 18..20 градусів). Якщо є клепка і прямі руки, то все можна, аби було бажання. А монополісти, це зло в наших реаліях.
з.і. В мене за грудень щось вийшло 92 грн оплати за е.е. в цоколі. Правда і грівся я дуйкою мало, тільки перед тим як лягати спати на пару хвилин вмикав Але і в трусах по цоколі не ходив.
ну да в окнах постоянные зрители.
Я правильно понял 50квт за декабрь это отопление, Бойлер и э/плитка (мб и СВЧ печь ещё?). Альтернативных источников энергии и другого отопления нет, только дуйчик за 50 грн?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лют, 2022 16:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Я взагалі взяв неробочу дуйку за 50 грн на олх (там поломався вимикач, то відпаяв неробочу секцію і перепаяв на робочу) і поставив термореле за $3 з аліекспрес на відсічку 18..20 градусів). Якщо є клепка і прямі руки, то все можна, аби було бажання. А монополісти, це зло в наших реаліях.
з.і. В мене за грудень щось вийшло 92 грн оплати за е.е. в цоколі. Правда і грівся я дуйкою мало, тільки перед тим як лягати спати на пару хвилин вмикав Але і в трусах по цоколі не ходив.
ну да в окнах постоянные зрители.
Я правильно понял 50квт за декабрь это отопление, Бойлер и э/плитка (мб и СВЧ печь ещё?). Альтернативных источников энергии и другого отопления нет, только дуйчик за 50 грн?