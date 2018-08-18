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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9610961196129613

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:02

  rjkz написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:ну да в окнах постоянные зрители.

Я правильно понял 50квт за декабрь это отопление, Бойлер и э/плитка (мб и СВЧ печь ещё?). Альтернативных источников энергии и другого отопления нет, только дуйчик за 50 грн?

штори рішають...
забув ще про холодильник


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Только в сильные морозы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Києві така комерція з ремонтом 14м2 за 13,6К$ ще й "ближній центр" - пішла б на ура?!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NV7wQ.html
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:12

  Успіх написав:В Києві така комерція з ремонтом 14м2 за 13,6К$ ще й "ближній центр" - пішла б на ура?!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NV7wQ.html

Напомнило этот ролик
https://youtu.be/hA8D3B5QvH0
mozzila2010
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:22

  Успіх написав:В Києві така комерція з ремонтом 14м2 за 13,6К$ ще й "ближній центр" - пішла б на ура?!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NV7wQ.html

нельзя упускать такой шанс, думаю если вы не успеете взять этот объект будете всю жизнь жалеть, ситуация по классику: "вчера было рано, завтра будет поздно"(с)

а вообще зря такой жыр выложили тут, кингконговец увидит и мгновенно задаток на карту продавцу кинет
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Свежие новости с РН.
https://www.youtube.com/watch?v=JBaeOWbtwCw&t=471s
Январь к январю просадка по покупкам новостроя в Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
Чабаны - парадиз получаеться более ликвиден чем пуповой Кийов ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:36

  Хомякоид написав:Свежие новости с РН.
https://www.youtube.com/watch?v=JBaeOWbtwCw&t=471s
Январь к январю просадка по покупкам новостроя в Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
Чабаны - парадиз получаеться более ликвиден чем пуповой Кийов ?

думаю если взять отдельно по Чабанам то там будет рост продаж
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:37

  Хомякоид написав:Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
цена решает, пригород дешевле поэтому и падать ему предстоит меньше что по цене, что по количеству сделок.
vitaliian
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