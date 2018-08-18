Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 17:02
rjkz написав: flyman написав: vitaliian написав:
ну да в окнах постоянные зрители.
Я правильно понял 50квт за декабрь это отопление, Бойлер и э/плитка (мб и СВЧ печь ещё?). Альтернативных источников энергии и другого отопления нет, только дуйчик за 50 грн?
штори рішають...
забув ще про холодильник
Флай в холодильнике греется?
Только в сильные морозы.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:09
В Києві така комерція з ремонтом 14м2 за 13,6К$ ще й "ближній центр" - пішла б на ура?!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NV7wQ.html
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:12
mozzila2010
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:22
нельзя упускать такой шанс, думаю если вы не успеете взять этот объект будете всю жизнь жалеть, ситуация по классику: "вчера было рано, завтра будет поздно"(с)
а вообще зря такой жыр выложили тут,
кингконговец
увидит и мгновенно задаток на карту продавцу кинет
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:31
Свежие новости с РН.
https://www.youtube.com/watch?v=JBaeOWbtwCw&t=471s
Январь к январю просадка по покупкам новостроя в Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
Чабаны - парадиз получаеться более ликвиден чем пуповой Кийов ?
Хомякоид
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:36
Хомякоид написав:
Свежие новости с РН.
https://www.youtube.com/watch?v=JBaeOWbtwCw&t=471s
Январь к январю просадка по покупкам новостроя в Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
Чабаны - парадиз получаеться более ликвиден чем пуповой Кийов ?
думаю если взять отдельно по Чабанам то там будет рост продаж
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:37
Хомякоид написав:
Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
цена решает, пригород дешевле поэтому и падать ему предстоит меньше что по цене, что по количеству сделок.
vitaliian
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