Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 17:02
rjkz написав: flyman написав: vitaliian написав:
ну да в окнах постоянные зрители.
Я правильно понял 50квт за декабрь это отопление, Бойлер и э/плитка (мб и СВЧ печь ещё?). Альтернативных источников энергии и другого отопления нет, только дуйчик за 50 грн?
штори рішають...
забув ще про холодильник
Флай в холодильнике греется?
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В Києві така комерція з ремонтом 14м2 за 13,6К$ ще й "ближній центр" - пішла б на ура?!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NV7wQ.html
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mozzila2010
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нельзя упускать такой шанс, думаю если вы не успеете взять этот объект будете всю жизнь жалеть, ситуация по классику: "вчера было рано, завтра будет поздно"(с)
а вообще зря такой жыр выложили тут,
кингконговец
увидит и мгновенно задаток на карту продавцу кинет
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:31
Свежие новости с РН.
https://www.youtube.com/watch?v=JBaeOWbtwCw&t=471s
Январь к январю просадка по покупкам новостроя в Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
Чабаны - парадиз получаеться более ликвиден чем пуповой Кийов ?
Хомякоид
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:36
Хомякоид написав:
Свежие новости с РН.
https://www.youtube.com/watch?v=JBaeOWbtwCw&t=471s
Январь к январю просадка по покупкам новостроя в Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
Чабаны - парадиз получаеться более ликвиден чем пуповой Кийов ?
думаю если взять отдельно по Чабанам то там будет рост продаж
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:37
Хомякоид написав:
Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
цена решает, пригород дешевле поэтому и падать ему предстоит меньше что по цене, что по количеству сделок.
vitaliian
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Додано: Суб 19 лют, 2022 18:57
change_pm написав:
Давайте розрядимо обстановочку і подумаєм над таким...
Наявнисть в ОП не цікава, так як є / може бути вторинка...
іншала кржн пропєтляє,
хочу собі 1к на поверсі 30+ з прикольним видом
...
які є варіанти?
Поки бачу Манхетен, Генезіс (але там якось не зрозуміло що на 30+ поверхах - чи є там 1к невеликі), і здається Вікторі 5 (але там вже такий цінник, на вуха не налазить)
Здається варіантів більше і немає?
ПОХ, Тар"яни не цікавлять,
основне - поверх вище 30
. А різні Поетики, Креатори чи 20-26 поверхів чи в іпенях.
Тоді тільки Кловський:
1)готове
2) найвища тичка Киева-там є і 40+
3) вид буде офігенний
Ейр його щоправда пропонує знести, але ж він поки що не президент і навіть не мер.
drevlyanin
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Додано: Суб 19 лют, 2022 20:00
Прохожий написав: Хомякоид написав:
Свежие новости с РН.
https://www.youtube.com/watch?v=JBaeOWbtwCw&t=471s
Январь к январю просадка по покупкам новостроя в Киеве - (минус) 60 %
новостроя в пригороде Киева - (минус) 40 %
Чабаны - парадиз получаеться более ликвиден чем пуповой Кийов ?
думаю если взять отдельно по Чабанам то там будет рост продаж
Угу ... Пришло время переименовывать в Нью-Чабаны ...
Не беспокойтесь, мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Киева, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Чабаны. Сюда переезжает правительство. Чабаны переименовываются в Нью-Чабаны, а Киев — в Старые Чабаны. Львовяне и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Чабаны становятся элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
(с)
Libo
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Додано: Суб 19 лют, 2022 20:57
change_pm написав:
Давайте розрядимо обстановочку і подумаєм над таким...
Наявнисть в ОП не цікава, так як є / може бути вторинка...
іншала кржн пропєтляє,
хочу собі 1к на поверсі 30+ з прикольним видом
...
які є варіанти?
Поки бачу Манхетен, Генезіс (але там якось не зрозуміло що на 30+ поверхах - чи є там 1к невеликі), і здається Вікторі 5 (але там вже такий цінник, на вуха не налазить)
Здається варіантів більше і немає?
ПОХ, Тар"яни не цікавлять,
основне - поверх вище 30
. А різні Поетики, Креатори чи 20-26 поверхів чи в іпенях.
ЖК Аквариум 42 этажа сойдет?
С верхних этажей будет видно владения Булбафюрера.
UA
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