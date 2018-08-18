Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Живу в своїй квіточці вже більше 2х років - в щитку, крім пакетників/автоматичних вимикачів - лише реле напруги і всідсікач - все. І все працює/нічо не горить)) - хоч стрибки напруги частенько бачу на табло - до 230-235
1) 220 (230) Вольт + - 10% норма по ДСТУ 2) ну так 21 століття на дворі , німці ПЗВ ще в 19 столітті почали встановлювати, а що вам головніше $30 чи здоровя\життя вас і близьких - вам вирішувати. 3) скоріш за все і переважна більшість пакетників не меньше 20А, а в розетках ШВВП без кабельних наконечників
Успіх написав:Живу в своїй квіточці вже більше 2х років - в щитку, крім пакетників/автоматичних вимикачів - лише реле напруги і всідсікач - все. І все працює/нічо не горить)) - хоч стрибки напруги частенько бачу на табло - до 230-235
1) 220 (230) Вольт + - 10% норма по ДСТУ 2) ну так 21 століття на дворі , німці ПЗВ ще в 19 столітті почали встановлювати, а що вам головніше $30 чи здоровя\життя вас і близьких - вам вирішувати. 3) скоріш за все і переважна більшість пакетників не меньше 20А, а в розетках ШВВП без кабельних наконечників
Та все в мене ок - не переймайтесь (я просто вже сам забув, що в мене знаходиться в щитку) ))) І дріт в мене мідний, монолітний 2,5
А якщо не ок - то теж не переймайтесь)) - так як колись, в батьківській хаті, були алюмінієві дроти десь 20р. і ОДНА "пробка" на все про все! - і нічого теж не горіло!!! Я тільки написи/позначки маркером(який пакетник що вимикає) - затер зеленим)))
Успіх написав:Живу в своїй квіточці вже більше 2х років - в щитку, крім пакетників/автоматичних вимикачів - лише реле напруги і всідсікач - все. І все працює/нічо не горить)) - хоч стрибки напруги частенько бачу на табло - до 230-235
1) 220 (230) Вольт + - 10% норма по ДСТУ 2) ну так 21 століття на дворі , німці ПЗВ ще в 19 столітті почали встановлювати, а що вам головніше $30 чи здоровя\життя вас і близьких - вам вирішувати. 3) скоріш за все і переважна більшість пакетників не меньше 20А, а в розетках ШВВП без кабельних наконечників
Сейчас напряжение по стандартам 230 вольт для однофазных и 400 вольт для трехфазных сетей. Ещё в 2011 году перешли на новый стандарт. Если электрик говорит, что должно быть 220Вольт и 380Вольт можете гнать его, это не электрик.