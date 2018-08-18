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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9611961296139614

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 161
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:22

  Успіх написав:Живу в своїй квіточці вже більше 2х років - в щитку, крім пакетників/автоматичних вимикачів - лише реле напруги і всідсікач - все. :)
І все працює/нічо не горить)) - хоч стрибки напруги частенько бачу на табло - до 230-235

1) 220 (230) Вольт + - 10% норма по ДСТУ
2) ну так 21 століття на дворі , німці ПЗВ ще в 19 столітті почали встановлювати, а що вам головніше $30 чи здоровя\життя вас і близьких - вам вирішувати.
3) скоріш за все і переважна більшість пакетників не меньше 20А, а в розетках ШВВП без кабельних наконечників :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:13

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  yama написав:
  Успіх написав:Живу в своїй квіточці вже більше 2х років - в щитку, крім пакетників/автоматичних вимикачів - лише реле напруги і всідсікач - все. :)
І все працює/нічо не горить)) - хоч стрибки напруги частенько бачу на табло - до 230-235

1) 220 (230) Вольт + - 10% норма по ДСТУ
2) ну так 21 століття на дворі , німці ПЗВ ще в 19 столітті почали встановлювати, а що вам головніше $30 чи здоровя\життя вас і близьких - вам вирішувати.
3) скоріш за все і переважна більшість пакетників не меньше 20А, а в розетках ШВВП без кабельних наконечників :(

Та все в мене ок - не переймайтесь :D
просто вже сам забув, що в мене знаходиться в щитку) )))
І дріт в мене мідний, монолітний 2,5 ;)

А якщо не ок - то теж не переймайтесь)) - так як колись, в батьківській хаті, були алюмінієві дроти десь 20р. і ОДНА "пробка" на все про все! - і нічого теж не горіло!!! :lol:
Зображення
Я тільки написи/позначки маркером(який пакетник що вимикає) - затер зеленим)))
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:38

  yama написав:
  Успіх написав:Живу в своїй квіточці вже більше 2х років - в щитку, крім пакетників/автоматичних вимикачів - лише реле напруги і всідсікач - все. :)
І все працює/нічо не горить)) - хоч стрибки напруги частенько бачу на табло - до 230-235

1) 220 (230) Вольт + - 10% норма по ДСТУ
2) ну так 21 століття на дворі , німці ПЗВ ще в 19 столітті почали встановлювати, а що вам головніше $30 чи здоровя\життя вас і близьких - вам вирішувати.
3) скоріш за все і переважна більшість пакетників не меньше 20А, а в розетках ШВВП без кабельних наконечників :(

Сейчас напряжение по стандартам 230 вольт для однофазных и 400 вольт для трехфазных сетей.
Ещё в 2011 году перешли на новый стандарт.
Если электрик говорит, что должно быть 220Вольт и 380Вольт можете гнать его, это не электрик.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Я тільки написи/позначки маркером(який пакетник що вимикає) - затер зеленим)))

ти думаєш, тут, окрім прорабів і ріелторів, ще є приховані графологи ? чи ти там паспортні дані понаписував ?
stas_rst
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