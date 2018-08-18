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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 лют, 2022 09:12
Damien написав: Прохожий написав: Serg-ik написав:
Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут
на ветке новый растишка
....
Все граждане недавно купившие или закончившие ремонт, становятся растишками.
Самые яркие примеры Эйрмакс и Фэйслес. Оба находят какие-то неадекватно дорогие варианты, выставленные на продажу какими-то юродивыми и как будто даже возмущаются высокими ценами. Но в этих "возмущениях" за версту видно удовлетворение, ведь у них получилось дешевле, чем в этих вариантах.
Все люди так устроены, всем доставляет радость чувство, когда "обманул судьбу"
Верно подмечено, Фэйслес последнее время тащит сюда неадекватные ценники с Галактики
.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 09:19
Этот комплекс очень переоценён, хотя спорить с ценообразованием глупо. На сегодня неадекватные ценники по всему городу. Ну а те кто хотят продать падают процентов на 20%
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