Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут
на ветке новый растишка ....
Все граждане недавно купившие или закончившие ремонт, становятся растишками. Самые яркие примеры Эйрмакс и Фэйслес. Оба находят какие-то неадекватно дорогие варианты, выставленные на продажу какими-то юродивыми и как будто даже возмущаются высокими ценами. Но в этих "возмущениях" за версту видно удовлетворение, ведь у них получилось дешевле, чем в этих вариантах. Все люди так устроены, всем доставляет радость чувство, когда "обманул судьбу"
Верно подмечено, Фэйслес последнее время тащит сюда неадекватные ценники с Галактики.
Успіх написав:Та все в мене ок - не переймайтесь .................. Я тільки написи/позначки маркером(який пакетник що вимикає) - затер зеленим)))
Страшно подумать даже, какие там были обозначения, если их пришлось замалевывать перед публикацией фото. Что включали эти автоматы?
Машина времени
Криптоферма
Машина для пыток москалей
и общий -
Вся Левандовка
Взагалі, отак☝️ - було б дуже добре)))
А насправді, там просто маркером скорочені слова написані "кух.","дит.","с/в" і т.п. - але, знаючи тутешніх підмахувальщиків, то зараз би почалось - " а чого такі каряві букви))", "а чому окремо гардеробну і балкон не вивів")) - ну і т.д. в цьому дусі