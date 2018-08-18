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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9612961396149615

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 161
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:12

  Damien написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут

на ветке новый растишка :D
....

Все граждане недавно купившие или закончившие ремонт, становятся растишками.
Самые яркие примеры Эйрмакс и Фэйслес. Оба находят какие-то неадекватно дорогие варианты, выставленные на продажу какими-то юродивыми и как будто даже возмущаются высокими ценами. Но в этих "возмущениях" за версту видно удовлетворение, ведь у них получилось дешевле, чем в этих вариантах.
Все люди так устроены, всем доставляет радость чувство, когда "обманул судьбу"

Верно подмечено, Фэйслес последнее время тащит сюда неадекватные ценники с Галактики.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Этот комплекс очень переоценён, хотя спорить с ценообразованием глупо. На сегодня неадекватные ценники по всему городу. Ну а те кто хотят продать падают процентов на 20% ниде
Востаннє редагувалось hume в Нед 20 лют, 2022 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В рамках воскресного оффтопа
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:21

  BIGor написав:В рамках воскресного оффтопа


І шо там?

То пан сам зкльопав в іпенях по 700 , пан не сам скльопав, але говнострой від 2 кує, а нормальні будинки в центрі під 10ку за квадрат? Це дорого чи дешево? Який висновок?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:44

Все просто!©

  Damien написав:
  Успіх написав:Та все в мене ок - не переймайтесь :D
..................
Зображення
Я тільки написи/позначки маркером(який пакетник що вимикає) - затер зеленим)))

Страшно подумать даже, какие там были обозначения, если их пришлось замалевывать перед публикацией фото. Что включали эти автоматы?
Машина времени

Криптоферма

Машина для пыток москалей

и общий -
Вся Левандовка

Взагалі, отак☝️ - було б дуже добре)))

А насправді, там просто маркером скорочені слова написані "кух.","дит.","с/в" і т.п. - але, знаючи тутешніх підмахувальщиків, то зараз би почалось - " а чого такі каряві букви))", "а чому окремо гардеробну і балкон не вивів")) - ну і т.д. в цьому дусі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:03

  BIGor написав:Первый Push the envelope, дурнику.


😂

Шо точно нормальні будинки аля тт рт і різних тетрісів по 10кує ? А саморобні в полях по 700?

Дурник?😂 ну таке. Головне щоб ти сам себе відчував розумним.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:36

  BIGor написав:В рамках воскресного оффтопа

Все в дупе, все в очень дорого.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:23

  Первый написав:
  BIGor написав:В рамках воскресного оффтопа


І шо там?

То пан сам зкльопав в іпенях по 700 , пан не сам скльопав, але говнострой від 2 кує, а нормальні будинки в центрі під 10ку за квадрат? Це дорого чи дешево? Який висновок?

1. У растішок і продаванів та у ВП новий тиждень попаболі.
2. Ми всі помремо.
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