Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут
на ветке новый растишка ....
Все граждане недавно купившие или закончившие ремонт, становятся растишками. Самые яркие примеры Эйрмакс и Фэйслес. Оба находят какие-то неадекватно дорогие варианты, выставленные на продажу какими-то юродивыми и как будто даже возмущаются высокими ценами. Но в этих "возмущениях" за версту видно удовлетворение, ведь у них получилось дешевле, чем в этих вариантах. Все люди так устроены, всем доставляет радость чувство, когда "обманул судьбу"
Верно подмечено, Фэйслес последнее время тащит сюда неадекватные ценники с Галактики.
Успіх написав:Та все в мене ок - не переймайтесь .................. Я тільки написи/позначки маркером(який пакетник що вимикає) - затер зеленим)))
Страшно подумать даже, какие там были обозначения, если их пришлось замалевывать перед публикацией фото. Что включали эти автоматы?
Машина времени
Криптоферма
Машина для пыток москалей
и общий -
Вся Левандовка
Взагалі, отак☝️ - було б дуже добре)))
А насправді, там просто маркером скорочені слова написані "кух.","дит.","с/в" і т.п. - але, знаючи тутешніх підмахувальщиків, то зараз би почалось - " а чого такі каряві букви))", "а чому окремо гардеробну і балкон не вивів")) - ну і т.д. в цьому дусі
hume написав:Этот комплекс очень переоценён, хотя спорить с ценообразованием глупо. На сегодня неадекватные ценники по всему городу. Ну а те кто хотят продать падают процентов на 20% ниде
Время не способствует покупке, а по сему продажам. Спрос на время откладывается. Деньги временно опять под матрасы. Но совсем скоро наступит разрядка и весна. Шампанское, природнятое настроение, улыбки, гормоны, асисяй ... Наш параплан снова взмоет ввысь. Безквартирным готовность №1.
Сєржик - маладЭц. Гуляли в парку Совки - на 12.00 - море людей і забита парковка. Дітей маса, усі гуляють і усім наср@ти на страшилки мікрофюрера. Ніяких бомжів і шашеля хоча ще не літо Вибір Сєржика на фоні джунглів ПОХа - Зе бест.