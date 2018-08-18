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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лют, 2022 13:03
Там все нормально у Сержика, я сразу написал что это хороший выбор за эту цену. Удивляет, что выбор хают некоторые коренные киевляне вроде конговца.
Закрадывается сомнение - а знают ли эту местность эти самые "коренные"? Знают ли они, что это весьма условная Борщаговка (пугающее слово наряду с Троещиной) и парк через дорогу от дома Сержика даже номинально к Борщаговке не относится?
Были ли они вообще в этом парке, утверждая, что это обитель наркоманов(как это еще забыли добавить проституток, аки бабки на лавке)?
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Damien
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Додано: Нед 20 лют, 2022 13:09
BIGor написав:
Верно подмечено, Фэйслес последнее время тащит сюда неадекватные ценники с Галактики
.
Не последнее, а очень давно.
А не он ли эти фейки и делает?
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unicdima
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Додано: Нед 20 лют, 2022 13:12
Коли дружина народжувала у першому роддомі на Печерську , найбільше наркоманів з реальним ранковим приходом я бачив саме у дворах навколо роддому. Нащадки вчорашніх партагенойзе, які отримували там квартири в 70-х.
Сумна картина , дуже сумна. Надивився за 5 днів достатньо.
Пс. Жив на Вєніку, Подолі, в Ірпіні, тепер щодня по 2 рази 4 роки буваю коло будинку Сєржика, є з чим порівняти.
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stas_rst
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