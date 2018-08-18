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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9613961496159616

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 161
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там все нормально у Сержика, я сразу написал что это хороший выбор за эту цену. Удивляет, что выбор хают некоторые коренные киевляне вроде конговца.
Закрадывается сомнение - а знают ли эту местность эти самые "коренные"? Знают ли они, что это весьма условная Борщаговка (пугающее слово наряду с Троещиной) и парк через дорогу от дома Сержика даже номинально к Борщаговке не относится?
Были ли они вообще в этом парке, утверждая, что это обитель наркоманов(как это еще забыли добавить проституток, аки бабки на лавке)?
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:09

  BIGor написав:Верно подмечено, Фэйслес последнее время тащит сюда неадекватные ценники с Галактики.

Не последнее, а очень давно.
А не он ли эти фейки и делает?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коли дружина народжувала у першому роддомі на Печерську , найбільше наркоманів з реальним ранковим приходом я бачив саме у дворах навколо роддому. Нащадки вчорашніх партагенойзе, які отримували там квартири в 70-х.
Сумна картина , дуже сумна. Надивився за 5 днів достатньо.

Пс. Жив на Вєніку, Подолі, в Ірпіні, тепер щодня по 2 рази 4 роки буваю коло будинку Сєржика, є з чим порівняти.
stas_rst
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