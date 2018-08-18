Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Там все нормально у Сержика, я сразу написал что это хороший выбор за эту цену. Удивляет, что выбор хают некоторые коренные киевляне вроде конговца. Закрадывается сомнение - а знают ли эту местность эти самые "коренные"? Знают ли они, что это весьма условная Борщаговка (пугающее слово наряду с Троещиной) и парк через дорогу от дома Сержика даже номинально к Борщаговке не относится? Были ли они вообще в этом парке, утверждая, что это обитель наркоманов(как это еще забыли добавить проституток, аки бабки на лавке)?
Коли дружина народжувала у першому роддомі на Печерську , найбільше наркоманів з реальним ранковим приходом я бачив саме у дворах навколо роддому. Нащадки вчорашніх партагенойзе, які отримували там квартири в 70-х. Сумна картина , дуже сумна. Надивився за 5 днів достатньо.
Пс. Жив на Вєніку, Подолі, в Ірпіні, тепер щодня по 2 рази 4 роки буваю коло будинку Сєржика, є з чим порівняти.