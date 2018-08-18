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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9614961596169617>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 162
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там все нормально у Сержика, я сразу написал что это хороший выбор за эту цену. Удивляет, что выбор хают некоторые коренные киевляне вроде конговца.
Закрадывается сомнение - а знают ли эту местность эти самые "коренные"? Знают ли они, что это весьма условная Борщаговка (пугающее слово наряду с Троещиной) и парк через дорогу от дома Сержика даже номинально к Борщаговке не относится?
Были ли они вообще в этом парке, утверждая, что это обитель наркоманов(как это еще забыли добавить проституток, аки бабки на лавке)?
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коли дружина народжувала у першому роддомі на Печерську , найбільше наркоманів з реальним ранковим приходом я бачив саме у дворах навколо роддому. Нащадки вчорашніх партагенойзе, які отримували там квартири в 70-х.
Сумна картина , дуже сумна. Надивився за 5 днів достатньо.

Пс. Жив на Вєніку, Подолі, в Ірпіні, тепер щодня по 2 рази 4 роки буваю коло будинку Сєржика, є з чим порівняти.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наркоманские места в "Совки" все таки еще остались (за футбольной площадкой), но это ниачем, если сравнить, с тем шо было 10 лет назад.
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:54

До питания про ремонти.
Варшавський. Наші дні. Вагонка на стінах і стелі…

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Ванна кімната

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Ладно інформаційна бідність. Але де вони це все познаходили?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:23

  Первый написав:До питания про ремонти.
Варшавський. Наші дні. Вагонка на стінах і стелі…

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Ванна кімната

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Ладно інформаційна бідність. Але де вони це все познаходили?

В остатках, на Юности. Больше такое уже нигде не найти. Но респект за то что датчики дыма не демонтировали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:54

Примерно половина продавцов выходящих с продажей недвижимости не находят своего покупателя.
Потом, или снимаются с продажи, или через время выходят с более рыночной ценой.
Есть люди по 7-10 лет продают квартиры. Рылы работающие по конкретным локациям их хорошо знают. Дают клички (типа Сумасшедший Александр или Валера Таксист или Тетка с красным потолком) чтобы все сразу понимали о какой именно квартире разговор.
Завышенные ценовые предложения это нормально. Так всегда было есть и будет.
Странно что эти предложения суда тянут.
Вероятно, чтобы подтвердить правильность своей покупки по более низкой цене.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:01

  Первый написав:До питания про ремонти.
Варшавський. Наші дні. Вагонка на стінах і стелі…

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Ванна кімната

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Ладно інформаційна бідність. Але де вони це все познаходили?


Неліквід. Будівництво метро заморожено, вириті котловани затоплені.
Здирайте вагонку зі стін та забивайте вікна :lol:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:09

  Первый написав:До питания про ремонти.
Варшавський. Наші дні. Вагонка на стінах і стелі…

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Ванна кімната

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Ладно інформаційна бідність. Але де вони це все познаходили?

Что вас удивляет в стоковых материалах в такой попе Киева как Варшавский?
Это же конец географии.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:19

  Первый написав:До питания про ремонти.
Варшавський. Наші дні. Вагонка на стінах і стелі…

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Ванна кімната

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Ладно інформаційна бідність. Але де вони це все познаходили?


Руку на отсечение материал привезен с дачи, осталось от евроремонта 2000 ого года
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не заметил сразу, ванная то видовая. Крыши Флоренции скрасят ваш досуг..
hume
 
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