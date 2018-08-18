Первый написав:
Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.
Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.
Пример гармоничного ремонта.
Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал.
Работу явно делали односельчане хозяина квартиры.
Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...