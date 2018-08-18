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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9614961596169617

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 162
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:57

Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.

Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:30

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:34

  Первый написав:Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.

Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.

Пример гармоничного ремонта.
Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал.
Работу явно делали односельчане хозяина квартиры.
Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...
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