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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9615961696179618>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 162
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:57

Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.

Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:30

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:34

  Первый написав:Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.

Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.

Пример гармоничного ремонта.
Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал.
Работу явно делали односельчане хозяина квартиры.
Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 18:54

Это уже даже не смешно

Что-то, получается, Эйрмакс со своими квартирами-ремонтами "для себя" реально как всадник Апокалипсиса :(
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:08

  Рыба-сом написав:Что-то, получается, Эйрмакс со своими квартирами-ремонтами "для себя" реально как всадник Апокалипсиса :(


Наоборот, предвестник возможностей. Предвозвеститель случайно нарисовавшегося шанса впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда-параплана. Всё устаканится и начнется офигенный послепобедный движ, но уже по другим деньгам. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:14

  Рыба-сом написав:Что-то, получается, Эйрмакс со своими квартирами-ремонтами "для себя" реально как всадник Апокалипсиса :(

AirMax78 Composite это самый точный индикатор на КРЖН
Максим как там шторы?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:21

  hume написав:
  Первый написав:До питания про ремонти.
Варшавський. Наші дні. Вагонка на стінах і стелі…

Зображення

Ванна кімната

Зображення

Ладно інформаційна бідність. Але де вони це все познаходили?


Руку на отсечение материал привезен с дачи, осталось от евроремонта 2000 ого года

та пох что остатки и откуда, из остатков делаются отличные варианты если с умом
но РАСКЛАДКА плитки кровь из глаз, плиточник с олх с "многоуровневым контролем" :shock:
что у этих людей в голове хз...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:Там все нормально у Сержика, я сразу написал что это хороший выбор за эту цену. Удивляет, что выбор хают некоторые коренные киевляне вроде конговца.
Закрадывается сомнение - а знают ли эту местность эти самые "коренные"? Знают ли они, что это весьма условная Борщаговка (пугающее слово наряду с Троещиной) и парк через дорогу от дома Сержика даже номинально к Борщаговке не относится?
Были ли они вообще в этом парке, утверждая, что это обитель наркоманов(как это еще забыли добавить проституток, аки бабки на лавке)?
Хорошее место. В 2001 работал в том районе (институт одного министерства). Сосновый лес по дороге к метро вещь.
Foridm
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:31

Наступна ціль Успіха ;)

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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:32

  UA написав:Примерно половина продавцов выходящих с продажей недвижимости не находят своего покупателя.
Потом, или снимаются с продажи, или через время выходят с более рыночной ценой.
Есть люди по 7-10 лет продают квартиры. Рылы работающие по конкретным локациям их хорошо знают. Дают клички (типа Сумасшедший Александр или Валера Таксист или Тетка с красным потолком) чтобы все сразу понимали о какой именно квартире разговор.
Завышенные ценовые предложения это нормально. Так всегда было есть и будет.
Странно что эти предложения суда тянут.
Вероятно, чтобы подтвердить правильность своей покупки по более низкой цене.

а у монетки то есть и другая сторона...

примерно половина покупателей выходящих на рынок не находят своего продавца
потом, или перестают ходить на просмотры или через время выходят с более рыночным предложением
есть люди по 7-10 лет покупают квартиры, рылы работающие по конкретным локациям их хорошо знают и дают клички (типа юра-неадекват или сергей-планировщик или тетка в красных лосинах) чтобы коллеги сразу понимали о ком речь
мысли "отшмагать дупы палаючими авизо" это нормально, странно что тянут сюда фейки и заманухи, вероятно чтобы убедить себя в "абсолютной ценности 5ти котлет"...
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