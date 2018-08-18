Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.
Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.
Пример гармоничного ремонта. Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал. Работу явно делали односельчане хозяина квартиры. Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...
Рыба-сом написав:Что-то, получается, Эйрмакс со своими квартирами-ремонтами "для себя" реально как всадник Апокалипсиса
Наоборот, предвестник возможностей. Предвозвеститель случайно нарисовавшегося шанса впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда-параплана. Всё устаканится и начнется офигенный послепобедный движ, но уже по другим деньгам.
Damien написав:Там все нормально у Сержика, я сразу написал что это хороший выбор за эту цену. Удивляет, что выбор хают некоторые коренные киевляне вроде конговца. Закрадывается сомнение - а знают ли эту местность эти самые "коренные"? Знают ли они, что это весьма условная Борщаговка (пугающее слово наряду с Троещиной) и парк через дорогу от дома Сержика даже номинально к Борщаговке не относится? Были ли они вообще в этом парке, утверждая, что это обитель наркоманов(как это еще забыли добавить проституток, аки бабки на лавке)?
Хорошее место. В 2001 работал в том районе (институт одного министерства). Сосновый лес по дороге к метро вещь.
UA написав:Примерно половина продавцов выходящих с продажей недвижимости не находят своего покупателя. Потом, или снимаются с продажи, или через время выходят с более рыночной ценой. Есть люди по 7-10 лет продают квартиры. Рылы работающие по конкретным локациям их хорошо знают. Дают клички (типа Сумасшедший Александр или Валера Таксист или Тетка с красным потолком) чтобы все сразу понимали о какой именно квартире разговор. Завышенные ценовые предложения это нормально. Так всегда было есть и будет. Странно что эти предложения суда тянут. Вероятно, чтобы подтвердить правильность своей покупки по более низкой цене.
а у монетки то есть и другая сторона...
примерно половина покупателей выходящих на рынок не находят своего продавца потом, или перестают ходить на просмотры или через время выходят с более рыночным предложением есть люди по 7-10 лет покупают квартиры, рылы работающие по конкретным локациям их хорошо знают и дают клички (типа юра-неадекват или сергей-планировщик или тетка в красных лосинах) чтобы коллеги сразу понимали о ком речь мысли "отшмагать дупы палаючими авизо" это нормально, странно что тянут сюда фейки и заманухи, вероятно чтобы убедить себя в "абсолютной ценности 5ти котлет"...