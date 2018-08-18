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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9616961796189619>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 162
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:37

  Успіх написав:
  yama написав:
  Успіх написав:Живу в своїй квіточці вже більше 2х років - в щитку, крім пакетників/автоматичних вимикачів - лише реле напруги і всідсікач - все.
І все працює/нічо не горить)) - хоч стрибки напруги частенько бачу на табло - до 230-235

1) 220 (230) Вольт + - 10% норма по ДСТУ
2) ну так 21 століття на дворі , німці ПЗВ ще в 19 столітті почали встановлювати, а що вам головніше $30 чи здоровя\життя вас і близьких - вам вирішувати.
3) скоріш за все і переважна більшість пакетників не меньше 20А, а в розетках ШВВП без кабельних наконечників :(

Та все в мене ок - не переймайтесь :D
просто вже сам забув, що в мене знаходиться в щитку)
І дріт в мене мідний, монолітний 2,5

А якщо не ок - то теж не переймайтесь)) - так як колись, в батьківській хаті, були алюмінієві дроти десь 20р. і ОДНА "пробка" на все про все! - і нічого теж не горіло!!! :lol:
Зображення
Я тільки написи/позначки маркером(який пакетник що вимикає) - затер зеленим)))

ну оте що ІЕК я б замінив , те що зліва на фото я б всетаки поставив диф автомат на 25А від будь-якого бренуд крім ІЕК бажано той же Schneider у цих французiв дуже зручні дифавтомомати , бо мають можливість окремо показувати спрацювання по короткому замиканню ( або тепловому) і окремо по витоку току. Ну і аналогічно правий від Zubr я б теж рекомендував замінити на дифавтомат Schneider 16А. Не дуже критично, але довіри до ІЕК немає . Бюджет міроприємства:
той що 25 https://hotline.ua/dom-avtomaticheskie- ... lusn-6ka-/
той що 16 https://hotline.ua/dom-avtomaticheskie- ... pplusn-6k/
на базарі вам ще й дешевше колеги зроблять
ІЕКу довіри нема ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:48

  UA написав:
  Первый написав:Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.

Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.

Пример гармоничного ремонта.
Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал.
Работу явно делали односельчане хозяина квартиры.
Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...


Что-что, а школы садики и поликлинники там есть в избытке.
И даже есть неплохие.
Этот массив в 80-е строился.
Если мэром будет кличко, то метро там будет.
Кличко и страдать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:00

  rjkz написав:
  UA написав:
  Первый написав:Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.

Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.

Пример гармоничного ремонта.
Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал.
Работу явно делали односельчане хозяина квартиры.
Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...


Что-что, а школы садики и поликлинники там есть в избытке.
И даже есть неплохие.
Этот массив в 80-е строился.
Если мэром будет кличко, то метро там будет.
Кличко и страдать.

Кличко вирішив увіковічнити себе Львівською Брамо, ну як не тушкою так чучелом хоть одна станція при лутчшіммері. Ждьомс.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Є ще туз в рукаві - Теличка
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:03

  rjkz написав:
  UA написав:
  Первый написав:Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.

Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.

Пример гармоничного ремонта.
Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал.
Работу явно делали односельчане хозяина квартиры.
Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...


Что-что, а школы садики и поликлинники там есть в избытке.
И даже есть неплохие.
Этот массив в 80-е строился.
Если мэром будет кличко, то метро там будет.
Кличко и страдать.

Жилмассив на землях совхоза Пуща водица быстро забьет эту инфраструктуру под самое не могу. По населению Нью Виноградарь наверное будет больше старого Веника. А сколько школ и садиков построено застройщиками?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:11

  Faceless написав:Є ще туз в рукаві - Теличка

за Теличку засміють кури (каламбур)
Кличко-Теличко
я б не погоджувався
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 лют, 2022 23:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понятное дело, сейчас каждый новый комплекс кроет по вместимости старый массив
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:14

  UA написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Пример гармоничного ремонта.
Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал.
Работу явно делали односельчане хозяина квартиры.
Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...


Что-что, а школы садики и поликлинники там есть в избытке.
И даже есть неплохие.
Этот массив в 80-е строился.
Если мэром будет кличко, то метро там будет.
Кличко и страдать.

Жилмассив на землях совхоза Пуща водица быстро забьет эту инфраструктуру под самое не могу. По населению Нью Виноградарь наверное будет больше старого Веника. А сколько школ и садиков построено застройщиками?

А як же понаїхи із Софборщів та іпенів Ірпенів які спортили Київ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 00:03

  flyman написав:Кличко вирішив увіковічнити себе Львівською Брамо, ну як не тушкою так чучелом хоть одна станція при лутчшіммері. Ждьомс.

Отличное решение - исполнение предвыборных обещаний.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 00:10

  UA написав:
  Рыба-сом написав:Что-то, получается, Эйрмакс со своими квартирами-ремонтами "для себя" реально как всадник Апокалипсиса :(

AirMax78 Composite это самый точный индикатор на КРЖН
Максим как там шторы?

Заказаны. Там уже тикает во всю. Не понимаю чего Вы ждете.
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