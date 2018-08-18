Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Живу в своїй квіточці вже більше 2х років - в щитку, крім пакетників/автоматичних вимикачів - лише реле напруги і всідсікач - все. І все працює/нічо не горить)) - хоч стрибки напруги частенько бачу на табло - до 230-235
1) 220 (230) Вольт + - 10% норма по ДСТУ 2) ну так 21 століття на дворі , німці ПЗВ ще в 19 столітті почали встановлювати, а що вам головніше $30 чи здоровя\життя вас і близьких - вам вирішувати. 3) скоріш за все і переважна більшість пакетників не меньше 20А, а в розетках ШВВП без кабельних наконечників
Та все в мене ок - не переймайтесь (я просто вже сам забув, що в мене знаходиться в щитку) І дріт в мене мідний, монолітний 2,5
А якщо не ок - то теж не переймайтесь)) - так як колись, в батьківській хаті, були алюмінієві дроти десь 20р. і ОДНА "пробка" на все про все! - і нічого теж не горіло!!! Я тільки написи/позначки маркером(який пакетник що вимикає) - затер зеленим)))
ну оте що ІЕК я б замінив , те що зліва на фото я б всетаки поставив диф автомат на 25А від будь-якого бренуд крім ІЕК бажано той же Schneider у цих французiв дуже зручні дифавтомомати , бо мають можливість окремо показувати спрацювання по короткому замиканню ( або тепловому) і окремо по витоку току. Ну і аналогічно правий від Zubr я б теж рекомендував замінити на дифавтомат Schneider 16А. Не дуже критично, але довіри до ІЕК немає . Бюджет міроприємства: той що 25 https://hotline.ua/dom-avtomaticheskie- ... lusn-6ka-/ той що 16 https://hotline.ua/dom-avtomaticheskie- ... pplusn-6k/ на базарі вам ще й дешевше колеги зроблять ІЕКу довіри нема ...
Первый написав:Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.
Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.
Пример гармоничного ремонта. Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал. Работу явно делали односельчане хозяина квартиры. Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...
Что-что, а школы садики и поликлинники там есть в избытке. И даже есть неплохие. Этот массив в 80-е строился. Если мэром будет кличко, то метро там будет. Кличко и страдать.
Первый написав:Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.
Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.
Пример гармоничного ремонта. Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал. Работу явно делали односельчане хозяина квартиры. Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...
Что-что, а школы садики и поликлинники там есть в избытке. И даже есть неплохие. Этот массив в 80-е строился. Если мэром будет кличко, то метро там будет. Кличко и страдать.
Кличко вирішив увіковічнити себе Львівською Брамо, ну як не тушкою так чучелом хоть одна станція при лутчшіммері. Ждьомс.
Первый написав:Навіть в «попа міра» вартість роботи покласти плитку коштує грошей, та й покласти необхідно на небезкоштовний клей.
Від дизайнерського рішення в 2022 році пластикова вагонка на стінах і стелі калідора взагалі у шоці. Для мене загадка навіщо люди так роблять.
Пример гармоничного ремонта. Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал. Работу явно делали односельчане хозяина квартиры. Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...
Что-что, а школы садики и поликлинники там есть в избытке. И даже есть неплохие. Этот массив в 80-е строился. Если мэром будет кличко, то метро там будет. Кличко и страдать.
Жилмассив на землях совхоза Пуща водица быстро забьет эту инфраструктуру под самое не могу. По населению Нью Виноградарь наверное будет больше старого Веника. А сколько школ и садиков построено застройщиками?
UA написав:Пример гармоничного ремонта. Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал. Работу явно делали односельчане хозяина квартиры. Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...
Что-что, а школы садики и поликлинники там есть в избытке. И даже есть неплохие. Этот массив в 80-е строился. Если мэром будет кличко, то метро там будет. Кличко и страдать.
Жилмассив на землях совхоза Пуща водица быстро забьет эту инфраструктуру под самое не могу. По населению Нью Виноградарь наверное будет больше старого Веника. А сколько школ и садиков построено застройщиками?
А як же понаїхи із Софборщів та іпенів Ірпенів які спортили Київ?