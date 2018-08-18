Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лют, 2022 00:24
airmax78 написав: UA написав:
AirMax78 Composite это самый точный индикатор на КРЖН
Максим как там шторы?
Заказаны. Там уже тикает во всю. Не понимаю чего Вы ждете.
Они агитплакаты ещё не напечатали в нужном количестве.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 01:34
Что вы там на инвестировали?
двойник Путина будет атаковать
все бегут-бегут-бегут-бегут и я бегу
Лукашенко и ФСБ читает этот форум:
https://kiev-x.in/viewtopic.php?p=1485#p1485
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Додано: Пон 21 лют, 2022 01:47
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
AirMax78 Composite это самый точный индикатор на КРЖН
Максим как там шторы?
Заказаны. Там уже тикает во всю. Не понимаю чего Вы ждете.
Они агитплакаты ещё не напечатали в нужном количестве.
Что-то Л там на П похожа.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 02:05
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