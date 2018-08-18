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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9616961796189619

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 162
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 00:24

  airmax78 написав:
  UA написав:AirMax78 Composite это самый точный индикатор на КРЖН
Максим как там шторы?

Заказаны. Там уже тикает во всю. Не понимаю чего Вы ждете.

Они агитплакаты ещё не напечатали в нужном количестве.


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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 01:34

Что вы там на инвестировали? :lol:

двойник Путина будет атаковать

все бегут-бегут-бегут-бегут и я бегу :)

Лукашенко и ФСБ читает этот форум:
https://kiev-x.in/viewtopic.php?p=1485#p1485
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 01:47

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:AirMax78 Composite это самый точный индикатор на КРЖН
Максим как там шторы?

Заказаны. Там уже тикает во всю. Не понимаю чего Вы ждете.

Они агитплакаты ещё не напечатали в нужном количестве.


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Что-то Л там на П похожа.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 02:05

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