Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:Пример гармоничного ремонта. Присмотритесь к швам плитки. Там разбежка, выпирание 5-7 мм Расшивка швов как бык посцал. Работу явно делали односельчане хозяина квартиры. Всё сбалансировано - вкус хозяина, мастера, материалы, локация говностроя в ЖК без школ, садиков, поликлиник...
Что-что, а школы садики и поликлинники там есть в избытке. И даже есть неплохие. Этот массив в 80-е строился. Если мэром будет кличко, то метро там будет. Кличко и страдать.
Жилмассив на землях совхоза Пуща водица быстро забьет эту инфраструктуру под самое не могу. По населению Нью Виноградарь наверное будет больше старого Веника. А сколько школ и садиков построено застройщиками?
О! Очень много! Ноль! Это ведь тоже число. На одесской свадьбе: -Скажите, а сколько вы положили в конверт, что подарили молодым? -Шо? По вашему конверт уже совсем ничего не стоит?
Рыба-сом написав:Что-то, получается, Эйрмакс со своими квартирами-ремонтами "для себя" реально как всадник Апокалипсиса
AirMax78 Composite это самый точный индикатор на КРЖН Максим как там шторы?
Заказаны. Там уже тикает во всю. Не понимаю чего Вы ждете.
Максим, все уже сидят в бомбоубежищах и понимают, что первый ракетно-бомбовый удар начнется в тот момент, когда повесят последнюю щтору. Может последнюю не вещать? Дайте стране шанс на мир. Все прогрессивное Человечество понимает, что грань между войной и миром очень тонка. Так-же тонка как ткань шторы. На вас одна надежда.