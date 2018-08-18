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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лют, 2022 11:50
Активный тред однако. Видимо все по ОП разбежались и вкладываются в
светлое будущее кржн, верно?
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adeges
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:59
stas_rst написав:
Сєржик - маладЭц. Гуляли в парку Совки - на 12.00 - море людей і забита парковка.
Дітей маса, усі гуляють і усім наср@ти на страшилки мікрофюрера.
Ніяких бомжів і шашеля
хоча ще не літо
Вибір Сєржика на фоні джунглів ПОХа - Зе бест.
Я тоже вчера там гулял.
Сам удивился как много народа. Будучи на больничном тоже гулял, в будни, было очень мало людей. Думал: "для кого все эти невостребованные киоски по продаже кофе? Стоят в глуши, до которой реально никто не доходит". Вчера увидел для кого. Удивило. что людской траффик больше, чем в Сырецком парке, несмотря на то, что в сырецком есть детская ЖД.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:07
adeges написав:
Активный тред однако. Видимо все по ОП разбежались и вкладываются в
светлое будущее кржн, верно?
да уж. Рынок ЖН Варшавы заиграл новыми, свежими красками
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sequence
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:30
sequence написав: adeges написав:
Активный тред однако. Видимо все по ОП разбежались и вкладываются в
светлое будущее кржн, верно?
да уж. Рынок ЖН Варшавы заиграл новыми, свежими красками
и не только Варшавы
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:31
UA написав:
Жилмассив на землях совхоза Пуща водица быстро забьет эту инфраструктуру под самое не могу. По населению Нью Виноградарь наверное будет больше старого Веника. А сколько школ и садиков построено застройщиками?
Справедливости ради поправлю РЖКЗ- в Варшавском есть здание, похожее на школу, и даже, по-моему, работающая уже.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:42
Первый написав:
До питания про ремонти.
Варшавський. Наші дні. Вагонка на стінах і стелі…
...
Ванна кімната
...
Ладно інформаційна бідність. Але де вони це все познаходили?
помните, пол-украины мечтают, но не имеют возможности переселиться в такой интерьер.
признаюсь, что сам использовал вагонку на потолках с/у, лоджий, холла, правда "бесшовную" белую- быстро, недорого (нужны только сосновые рейки 20*40, дюбели с перфои и степлер), и самое главное- можно за один день преобразить бетонный кривой потолок самостоятельно
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:55
antonivs3 написав:
..
признаюсь, что сам использовал вагонку на потолках с/у, лоджий, холла, правда "бесшовную" белую- быстро, недорого (нужны только сосновые рейки 20*40, дюбели с перфои и степлер), и самое главное- можно за один день преобразить бетонный кривой потолок самостоятельно
Помню рекламу натяжных потолков в Минске:
"Натянем с любовью".
Вагонкой это грустно. Быстро, но грустно. Обычно так колхозят в частных домах, чтобы не было видно потекший потолок и/или грибок
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sequence
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