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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9616961796189619

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 162
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:50

Активный тред однако. Видимо все по ОП разбежались и вкладываются в
светлое будущее кржн, верно?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Сєржик - маладЭц. Гуляли в парку Совки - на 12.00 - море людей і забита парковка.
Дітей маса, усі гуляють і усім наср@ти на страшилки мікрофюрера.
Ніяких бомжів і шашеля :) хоча ще не літо :)
Вибір Сєржика на фоні джунглів ПОХа - Зе бест.

Я тоже вчера там гулял.
Сам удивился как много народа. Будучи на больничном тоже гулял, в будни, было очень мало людей. Думал: "для кого все эти невостребованные киоски по продаже кофе? Стоят в глуши, до которой реально никто не доходит". Вчера увидел для кого. Удивило. что людской траффик больше, чем в Сырецком парке, несмотря на то, что в сырецком есть детская ЖД.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:07

  adeges написав:Активный тред однако. Видимо все по ОП разбежались и вкладываются в
светлое будущее кржн, верно?

да уж. Рынок ЖН Варшавы заиграл новыми, свежими красками
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:30

  sequence написав:
  adeges написав:Активный тред однако. Видимо все по ОП разбежались и вкладываются в
светлое будущее кржн, верно?

да уж. Рынок ЖН Варшавы заиграл новыми, свежими красками

и не только Варшавы :)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:31

  UA написав:Жилмассив на землях совхоза Пуща водица быстро забьет эту инфраструктуру под самое не могу. По населению Нью Виноградарь наверное будет больше старого Веника. А сколько школ и садиков построено застройщиками?

Справедливости ради поправлю РЖКЗ- в Варшавском есть здание, похожее на школу, и даже, по-моему, работающая уже.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:42

  Первый написав:До питания про ремонти.
Варшавський. Наші дні. Вагонка на стінах і стелі…
...
Ванна кімната
...
Ладно інформаційна бідність. Але де вони це все познаходили?

помните, пол-украины мечтают, но не имеют возможности переселиться в такой интерьер.
признаюсь, что сам использовал вагонку на потолках с/у, лоджий, холла, правда "бесшовную" белую- быстро, недорого (нужны только сосновые рейки 20*40, дюбели с перфои и степлер), и самое главное- можно за один день преобразить бетонный кривой потолок самостоятельно
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:55

  antonivs3 написав:..
признаюсь, что сам использовал вагонку на потолках с/у, лоджий, холла, правда "бесшовную" белую- быстро, недорого (нужны только сосновые рейки 20*40, дюбели с перфои и степлер), и самое главное- можно за один день преобразить бетонный кривой потолок самостоятельно

Помню рекламу натяжных потолков в Минске:
"Натянем с любовью".
Вагонкой это грустно. Быстро, но грустно. Обычно так колхозят в частных домах, чтобы не было видно потекший потолок и/или грибок
sequence
 
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  #<1 ... 9616961796189619
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