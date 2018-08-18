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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лют, 2022 22:54
Олежан написав:
мда, киевская недвига в пол(((
Настав час Х - коли вже ні ціни на бетон нікого не цікавлять, ні курс долара...
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:56
Успіх написав: Олежан написав:
мда, киевская недвига в пол(((
Настав час Х - коли вже ні ціни на бетон нікого не цікавлять, ні курс долара...
курс вчорашній, нерухомість ... зараз не до жиру
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flyman
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:59
Олежан написав:
мда, киевская недвига в пол(((
Гостомельская вообще в минус.
Недобитые диверсанты разбежались по окрестностям.
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Хомякоид
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:06
Хомякоид написав: Олежан написав:
мда, киевская недвига в пол(((
Гостомельская вообще в минус.
Недобитые диверсанты разбежались по окрестностям.
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vitaliian
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:09
В нас в паркінгу укриття облаштовують, але більшість мешканців таки буде залишатись по домівках (пишуть в Вайбері)
І то ми на більш (наче) спокійній території - а як ви там в Києві?
Справді в метро матрац несете?
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 24 лют, 2022 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:10
vitaliian написав: Успіх написав: Олежан написав:
мда, киевская недвига в пол(((
Настав час Х - коли вже ні ціни на бетон нікого не цікавлять, ні курс долара...
Не спешите писать глупости... любая война когда нибудь заканчивается, и где селить беженцев, погорельцев и тд?
Я мав написати "на моменті" - сьогодні/завтра....
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:16
Хомякоид написав: Олежан написав:
мда, киевская недвига в пол(((
Гостомельская вообще в минус.
Недобитые диверсанты разбежались по окрестностям.
Если бы наша власть не боялась своего народа больше чем путена, уже давно раздала бы боевое вооружение подготовленным гражданам. По типу Швейцарии. Тогда какой бы нафик десант в Гостомеле-тут в округе по селам и в Буче/Ирпене тысяч 200 жителей. Даже если каждый 20 встал с дивана со стволом...
Да и те вертушки стингерами поснимать-дел на 5 минут.
Але маемо-тэ що маемо.
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drevlyanin
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:17
Успіх написав:
В нас в паркінгу укриття облаштовують, але більшість мешканців таки буде залишатись по домівках (пишуть в Вайбері)
І то ми на більш (наче) спокійній території - а як ви там в Києві?
Справді в метро матрац несете?
ось тобі і піша доступність до ШРТ.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:19
drevlyanin
как там ситуация?
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