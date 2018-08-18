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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9639964096419642>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 163
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:54

  Олежан написав:мда, киевская недвига в пол(((

Настав час Х - коли вже ні ціни на бетон нікого не цікавлять, ні курс долара... :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:56

  Успіх написав:
  Олежан написав:мда, киевская недвига в пол(((

Настав час Х - коли вже ні ціни на бетон нікого не цікавлять, ні курс долара... :roll:

курс вчорашній, нерухомість ... зараз не до жиру
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:59

  Олежан написав:мда, киевская недвига в пол(((


Гостомельская вообще в минус.
Недобитые диверсанты разбежались по окрестностям.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:06

  Хомякоид написав:
  Олежан написав:мда, киевская недвига в пол(((


Гостомельская вообще в минус.
Недобитые диверсанты разбежались по окрестностям.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:07

  Успіх написав:
  Олежан написав:мда, киевская недвига в пол(((

Настав час Х - коли вже ні ціни на бетон нікого не цікавлять, ні курс долара... :roll:

Не спешите писать глупости... любая война когда нибудь заканчивается, и где селить беженцев, погорельцев и тд?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В нас в паркінгу укриття облаштовують, але більшість мешканців таки буде залишатись по домівках (пишуть в Вайбері)
І то ми на більш (наче) спокійній території - а як ви там в Києві?
Справді в метро матрац несете?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 24 лют, 2022 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:10

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  Олежан написав:мда, киевская недвига в пол(((

Настав час Х - коли вже ні ціни на бетон нікого не цікавлять, ні курс долара... :roll:

Не спешите писать глупости... любая война когда нибудь заканчивается, и где селить беженцев, погорельцев и тд?

Я мав написати "на моменті" - сьогодні/завтра....
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:16

  Хомякоид написав:
  Олежан написав:мда, киевская недвига в пол(((


Гостомельская вообще в минус.
Недобитые диверсанты разбежались по окрестностям.


Если бы наша власть не боялась своего народа больше чем путена, уже давно раздала бы боевое вооружение подготовленным гражданам. По типу Швейцарии. Тогда какой бы нафик десант в Гостомеле-тут в округе по селам и в Буче/Ирпене тысяч 200 жителей. Даже если каждый 20 встал с дивана со стволом...
Да и те вертушки стингерами поснимать-дел на 5 минут.
Але маемо-тэ що маемо.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:17

  Успіх написав:В нас в паркінгу укриття облаштовують, але більшість мешканців таки буде залишатись по домівках (пишуть в Вайбері)
І то ми на більш (наче) спокійній території - а як ви там в Києві?
Справді в метро матрац несете?

ось тобі і піша доступність до ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:19

drevlyanin
как там ситуация?
trololo
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