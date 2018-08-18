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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9639964096419642

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 163
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:29

  trololo написав:drevlyanin
как там ситуация?


После тех взрывов тишина почти. Изредка 1-2-3 выстрела вдалеке.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эээ господа, выстирайте трусы и продолжайте работать на благо неньки! Что за паника?
lejko_vit
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  #<1 ... 9639964096419642
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