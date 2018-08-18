После тех взрывов тишина почти. Изредка 1-2-3 выстрела вдалеке.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:29
Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эээ господа, выстирайте трусы и продолжайте работать на благо неньки! Что за паника?
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