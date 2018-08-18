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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9639964096419642

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 163
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:50

На Подолі у Києві забудовник зносить історичну будівлю під час війни
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Я мав написати "на моменті" - сьогодні/завтра
прикалываетесь? Только самоубийца сейчас будет что то покупать в Киеве. Вдруг завтра прилетит ракета (не форумная а настоящая); и квартире тютю?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:прикалываетесь?

Приколювався я вчора....
Сьогодні - вже менше...
А завтра - .... а завтра переможемо і все буде добре!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:00

  Успіх написав:
  vitaliian написав:прикалываетесь?

Приколювався я вчора....
Сьогодні - вже менше...
А завтра - .... а завтра переможемо і все буде добре!



Ну,ДА. Или НЕТ.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:09

3:33 Оболонь єто пригород.

  ЛАД написав:

Интересно о Киеве на 8.50. Интересно и дальше.

3:33 Оболонь єто пригород.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 00:37

  flyman написав:
  ЛАД написав:

Интересно о Киеве на 8.50. Интересно и дальше.

3:33 Оболонь єто пригород.


Оболонь - это пригород! Да, вы правы.
С$чки форум "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" точно не читали.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я много лет собирался купить свою недвигу. может время? хотя это брать может уже и не стоит
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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