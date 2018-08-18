Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:50
На Подолі у Києві забудовник зносить історичну будівлю під час війни
https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/25/682781/
Клиент_
Повідомлень: 222
З нами з: 25.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:53
Успіх
Повідомлень: 2927
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 194 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:10
Успіх написав:
Я мав написати "на моменті" - сьогодні/завтра
прикалываетесь? Только самоубийца сейчас будет что то покупать в Киеве. Вдруг завтра прилетит ракета (не форумная а настоящая); и квартире тютю?
vitaliian
Повідомлень: 11072
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 2733 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:22
vitaliian написав:
прикалываетесь?
Приколювався я вчора....
Сьогодні - вже менше...
А завтра - .... а завтра переможемо і все буде добре!
Успіх
Повідомлень: 2927
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 194 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:00
Успіх написав: vitaliian написав:
прикалываетесь?
Приколювався я вчора....
Сьогодні - вже менше...
А завтра - .... а завтра переможемо і все буде добре!
Ну,ДА. Или НЕТ.
1973cc11
Повідомлень: 25
З нами з: 13.12.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:09
ЛАД написав:
Интересно о Киеве на 8.50. Интересно и дальше.
3:33 Оболонь єто пригород.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 28506
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2484 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 26 лют, 2022 00:37
flyman написав: ЛАД написав:
Интересно о Киеве на 8.50. Интересно и дальше.
3:33 Оболонь єто пригород.
Оболонь - это пригород! Да, вы правы.
С$чки форум "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" точно не читали.
TipoGraf
Повідомлень: 20
З нами з: 02.06.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Суб 26 лют, 2022 01:10
я много лет собирался купить свою недвигу. может время? хотя это брать может уже и не стоит
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua
Повідомлень: 469
З нами з: 01.03.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 125 раз.
Профіль
Додано: Суб 26 лют, 2022 06:09
jj1981ua написав:
я много лет собирался купить свою недвигу. может время? хотя это брать может уже и не стоит
Берите. А там видно будет.
Кто жаловался что в Кийове пробки ?
Город пустой
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Повідомлень: 1408
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2000 раз.
Подякували: 253 раз.
Профіль
Додано: Суб 26 лют, 2022 07:23
В Киеве из-за боев на проспекте Победы красная линия метро сегодня не будет работать. Все станции красной линии - загерметизированы!
vitaliian
Повідомлень: 11072
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 2733 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
21830
5407482
Нед 20 лют, 2022 22:59 UA
991
1669947
П'ят 18 лют, 2022 13:20 Frant
16
33828