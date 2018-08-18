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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9640964196429643

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 163
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 07:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

есть фото шулявского моста? говорят его разбомбили
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:24

Рн жуляны кто знает точнее локацию напишите

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Зображення

Есть видео
https://t.me/chudokiev/1909
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лют, 2022 08:46, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

писец просто
Торгуємо криптовалютою безпечно. Binance: https://www.binance.com/ru/register?ref=M9XUI676 - рефельне посилання, повертае 20% комісії
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пишут, что Лобановского, 6
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:45

vitaliian
https://www.google.com/maps/@50.4230636 ... 312!8i6656


6 Lobanovskyi Ave
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

США пообещали пустить беженцев. Могу приютить и выделить семье нативных киевлян или народностей Дагестана,волею судьбы, оказавшихся в Киеве: комнату, один санузел, место в гараже. если кого припрет. Подскажу, где бесплатно стать на довольствие по еде для беженцев, помогу с орендой машины. Техас
Понаехал
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