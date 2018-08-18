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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лют, 2022 07:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
есть фото шулявского моста? говорят его разбомбили
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:24
Рн жуляны кто знает точнее локацию напишите
Есть видео
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лют, 2022 08:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 26 лют, 2022 08:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
писец просто
Торгуємо криптовалютою безпечно. Binance: https://www.binance.com/ru/register?ref=M9XUI676 - рефельне посилання, повертае 20% комісії
Додано: Суб 26 лют, 2022 08:45
vitaliian
6 Lobanovskyi Ave
Додано: Суб 26 лют, 2022 09:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
США пообещали пустить беженцев. Могу приютить и выделить семье нативных киевлян или народностей Дагестана,волею судьбы, оказавшихся в Киеве: комнату, один санузел, место в гараже. если кого припрет. Подскажу, где бесплатно стать на довольствие по еде для беженцев, помогу с орендой машины. Техас
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