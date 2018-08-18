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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лют, 2022 08:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
писец просто
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:45
vitaliian
6 Lobanovskyi Ave
Додано: Суб 26 лют, 2022 09:05
Хомякоид
Никто ничего до развязки ситуации купить или продать не может .
Реестры закрыты .
Додано: Суб 26 лют, 2022 09:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уже не актуально. Done
Востаннє редагувалось Понаехал в Суб 26 лют, 2022 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 лют, 2022 09:37
В контексте недвиги это всё уже нафиг не актуально, но КГС молодцы, что не пожалели арматуры и монолит не сложился как панельки на Позняках от газа.
Додано: Суб 26 лют, 2022 10:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде.
В Киеве все мосты под контролем ВСУ. На левом берегу работают российские ДРГ, поэтому жителей левобережной части города просят не переходить на правую.
Додано: Суб 26 лют, 2022 11:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Куплю у метро не дорого.Паляныця
Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.
Додано: Суб 26 лют, 2022 11:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ!!!
РНБО попереджає, що форуми та групи Київщини у месенджерах заполонили повідомлення про те, як дістатися до Києва: з дитиною, з сім'єю, під'їхати з Броварів тощо.
Не підказуйте шляхів, не кажіть, де вільні дороги і як легше доїхати: це російські диверсанти намагаються потрапити до Києва.
@operativnoZSU
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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