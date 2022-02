Додано: Суб 26 лют, 2022 17:45

Faceless написав: kingkongovets написав: МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ!!!



РНБО попереджає, що форуми та групи Київщини у месенджерах заполонили повідомлення про те, як дістатися до Києва: з дитиною, з сім'єю, під'їхати з Броварів тощо.



Не підказуйте шляхів, не кажіть, де вільні дороги і як легше доїхати: це російські диверсанти намагаються потрапити до Києва.



https://t.me/operativnoZSU

@operativnoZSU МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ!!!РНБО попереджає, що форуми та групи Київщини у месенджерах заполонили повідомлення про те, як дістатися до Києва: з дитиною, з сім'єю, під'їхати з Броварів тощо.Не підказуйте шляхів, не кажіть, де вільні дороги і як легше доїхати: це російські диверсанти намагаються потрапити до Києва.@operativnoZSU Вы, кстати, как? в Киеве? Вы, кстати, как? в Киеве? в киеве, работаем) в киеве, работаем)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.