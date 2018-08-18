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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9641964296439644

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 163
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:19

Можем сделать перекличку кто где...
Застрял в Германии, билеты туда-обратно брал еще в ноябре. 24го вечером должен был вылететь назад в Украину.
В 6 утра пришла СМС от авиаперевозчика, что рейс домой отменен. Глянул через минуту новостную ленту и офигел...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я остаюсь в Киеве
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:33

  Faceless написав:Я остаюсь в Киеве

На ЛБ? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ!!!

РНБО попереджає, що форуми та групи Київщини у месенджерах заполонили повідомлення про те, як дістатися до Києва: з дитиною, з сім'єю, під'їхати з Броварів тощо.

Не підказуйте шляхів, не кажіть, де вільні дороги і як легше доїхати: це російські диверсанти намагаються потрапити до Києва.

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
Вы, кстати, как? в Киеве?
в киеве, работаем)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:49

я так понимаю кто зелю куесосил и насмехался над теми самыми 73% немного прозревают сейчас...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:54

  DmitryK написав:я так понимаю кто зелю куесосил и насмехался над теми самыми 73% немного прозревают сейчас...

Так отож!
І Зе - не втік!
І 73% - штурмують воєнкомати/взялись за зброю!

Все буде добре!©
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:17

  Мизантрóп написав:Куплю у метро не дорого.Паляныця

Ця сахалінська наволоч гадила на УКРАЇНСЬКОМУ форумі багато років.
Тепер дочекалася: буде скуповувати у киян нерухомість...
Дочекалася...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:24

  Faceless написав:Я остаюсь в Киеве

бо вже мишоловка схлопнулася
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:39

  flyman написав:
  Faceless написав:Я остаюсь в Киеве

бо вже мишоловка схлопнулася


Це вам, пане Faceless, та пані Ірино - роками прикривали і ту сахалінську наволоч, і ось цього наівпідвльного жениха "на девушке из Нагасаки" - нагорода.
Пишайтеся та додайте 30 (тридцять) золотих медалей.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:39

flyman это ты?
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vitaliian
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