Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Можем сделать перекличку кто где... Застрял в Германии, билеты туда-обратно брал еще в ноябре. 24го вечером должен был вылететь назад в Украину. В 6 утра пришла СМС от авиаперевозчика, что рейс домой отменен. Глянул через минуту новостную ленту и офигел...
Мизантрóп написав:Куплю у метро не дорого.Паляныця
Ця сахалінська наволоч гадила на УКРАЇНСЬКОМУ форумі багато років. Тепер дочекалася: буде скуповувати у киян нерухомість... Дочекалася...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Це вам, пане Faceless, та пані Ірино - роками прикривали і ту сахалінську наволоч, і ось цього наівпідвльного жениха "на девушке из Нагасаки" - нагорода. Пишайтеся та додайте 30 (тридцять) золотих медалей.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.