Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лют, 2022 19:31
Bolt написав: BIGor написав: antey1969 написав:
Можем сделать перекличку кто где...
Cейчас во Львове, такое впечатление что киевлян в городе больше чем львовян...
Еще дофига индийцев с арабами понаехало, видимо студии киевских вузов.
Пы. СЫ. Все,, коренные '' львовяне ещё позавчера утром из Львова по своим селам поразбегались.
Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?
BIGor
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Додано: Суб 26 лют, 2022 19:53
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
[quМожем сделать перекличку кто где...
Cейчас во Львове, такое впечатление что киевлян в городе больше чем львовян...
Еще дофига индийцев с арабами понаехало, видимо студии киевских вузов.
Пы. СЫ. Все,, коренные '' львовяне ещё позавчера утром из Львова по своим селам поразбегались.
Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?[/quote]
-------
Ще раз кажу - поселитись в моєму смарті можна БЕЗКОШТОВНО!!!
Лише притягнути матрац і вмовити забудовника, щоб пустив...
Що до "біженців" з Києва і Сходу - то я б казав приймати лише дітей/жінок/пенсіонерів/інвалідів - всіх решта розвертати і давати копняка НА ФРОНТ!!!
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Успіх
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Додано: Суб 26 лют, 2022 20:12
Вот и обвал цен кстати...но всем уже пофик, главное устоять
Sidus
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Додано: Суб 26 лют, 2022 20:14
Успіх написав:
Ще раз кажу - поселитись в моєму смарті можна БЕЗКОШТОВНО!!!
Лише притягнути матрац і вмовити забудовника, щоб пустив...
Що до "біженців" з Києва і Сходу - то я б казав приймати лише дітей/жінок/пенсіонерів/інвалідів - всіх решта розвертати і давати копняка НА ФРОНТ!!!
Хто за вас має захищати ваші домівки/сім'ї?
Цікаво що я не зі сходу і не з Києва, ну то таке...
BIGor
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Додано: Суб 26 лют, 2022 20:26
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrainu-zaehali-diversanty-vidom-spyashchih-1645898279.html
На территорию Украины в каждый населенный пункт заехали "спящие группы" диверсантов. Они
снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч". ... В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риелторам и всех граждан, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Суб 26 лют, 2022 20:37
Возле жк менхетен жесть(
Genie
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Додано: Суб 26 лют, 2022 20:41
Genie написав:
Возле жк менхетен жесть(
Вчерашнее обьявление
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3-ko ... HVshu.html
3 комн
109,8 кв.м, видовая 20 этаж ЖК Манхеттен, ЖК Manhatten 220 000 $
BIGor
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:23
Genie написав:
Возле жк менхетен жесть(
шо а5?
є фоткі?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:27
Охматдет там рядом, попал под обстрел..
Genie
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:29
flyman написав: Genie написав:
Возле жк менхетен жесть(
шо а5?
є фоткі?
Видео
https://t.me/ukrpravda_news
Genie
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