RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9643964496459646>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 163
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:31

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  antey1969 написав:Можем сделать перекличку кто где...

Cейчас во Львове, такое впечатление что киевлян в городе больше чем львовян...

Еще дофига индийцев с арабами понаехало, видимо студии киевских вузов.
Пы. СЫ. Все,, коренные '' львовяне ещё позавчера утром из Львова по своим селам поразбегались.

Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5836
З нами з: 19.09.10
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:53

За крок до перевороту думок©

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:[quМожем сделать перекличку кто где...

Cейчас во Львове, такое впечатление что киевлян в городе больше чем львовян...

Еще дофига индийцев с арабами понаехало, видимо студии киевских вузов.
Пы. СЫ. Все,, коренные '' львовяне ещё позавчера утром из Львова по своим селам поразбегались.

Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?[/quote]


-------

Ще раз кажу - поселитись в моєму смарті можна БЕЗКОШТОВНО!!!
Лише притягнути матрац і вмовити забудовника, щоб пустив...

Що до "біженців" з Києва і Сходу - то я б казав приймати лише дітей/жінок/пенсіонерів/інвалідів - всіх решта розвертати і давати копняка НА ФРОНТ!!!
Хто за вас має захищати ваші домівки/сім'ї?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот и обвал цен кстати...но всем уже пофик, главное устоять
Sidus
 
Повідомлень: 865
З нами з: 17.09.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:14

  Успіх написав:Ще раз кажу - поселитись в моєму смарті можна БЕЗКОШТОВНО!!!
Лише притягнути матрац і вмовити забудовника, щоб пустив...

Що до "біженців" з Києва і Сходу - то я б казав приймати лише дітей/жінок/пенсіонерів/інвалідів - всіх решта розвертати і давати копняка НА ФРОНТ!!!
Хто за вас має захищати ваші домівки/сім'ї?

Цікаво що я не зі сходу і не з Києва, ну то таке...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5836
З нами з: 19.09.10
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.rbc.ua/rus/news/ukrainu-zaehali-diversanty-vidom-spyashchih-1645898279.html

На территорию Украины в каждый населенный пункт заехали "спящие группы" диверсантов. Они снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч".
...
В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риелторам и всех граждан, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28532
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:37

Возле жк менхетен жесть(
Genie
 
Повідомлень: 233
З нами з: 06.03.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:41

  Genie написав:Возле жк менхетен жесть(

Вчерашнее обьявление https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3-ko ... HVshu.html
3 комн 109,8 кв.м, видовая 20 этаж ЖК Манхеттен, ЖК Manhatten
220 000 $
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5836
З нами з: 19.09.10
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:23

  Genie написав:Возле жк менхетен жесть(

шо а5?
є фоткі?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28532
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:27

Охматдет там рядом, попал под обстрел..
Genie
 
Повідомлень: 233
З нами з: 06.03.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:29

  flyman написав:
  Genie написав:Возле жк менхетен жесть(

шо а5?
є фоткі?


Видео https://t.me/ukrpravda_news
Genie
 
Повідомлень: 233
З нами з: 06.03.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9643964496459646>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2182, 2183, 2184
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21831 5407909
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лют, 2022 20:23
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
991 1670043
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33836
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1603)
26.02.2022 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.