Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Вот и обвал цен кстати...но всем уже пофик, главное устоять
Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков. Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя. Но шторы Максу мы будем помнить долго. (Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)
Genie написав:Интересно, кому щас до обновлений объяв
На ОЛХ в разделе аренда куча объявлений за 26.02. с довоенными ценниками. Вечером в соседнем доме светятся может быть четверть окон, на улице пусто. Первый раз в Киеве слышал звенящую тишину в перерывах между бабахами. Когда не слышно ни машин, ни людей. Только птички днем. Мне тоже интересно, это автообновление OLX, или еще не дошло что происходит?