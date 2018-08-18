RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9643964496459646

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 163
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:30

  BIGor написав:
  Genie написав:Возле жк менхетен жесть(

Вчерашнее обьявление https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3-ko ... HVshu.html
3 комн 109,8 кв.м, видовая 20 этаж ЖК Манхеттен, ЖК Manhatten
220 000 $



Интересно, кому щас до обновлений объяв
Genie
 
Повідомлень: 233
З нами з: 06.03.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 04:45

  Sidus написав:Вот и обвал цен кстати...но всем уже пофик, главное устоять


Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков.
Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя.
Но шторы Максу мы будем помнить долго.
(Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12835
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6702 раз.
Подякували: 3692 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 06:27

  Genie написав:Интересно, кому щас до обновлений объяв

На ОЛХ в разделе аренда куча объявлений за 26.02. с довоенными ценниками.
Вечером в соседнем доме светятся может быть четверть окон, на улице пусто. Первый раз в Киеве слышал звенящую тишину в перерывах между бабахами. Когда не слышно ни машин, ни людей. Только птички днем.
Мне тоже интересно, это автообновление OLX, или еще не дошло что происходит?
Клиент_
 
Повідомлень: 224
З нами з: 25.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 06:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж ... это не парапланирование, это штопор
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6577
З нами з: 31.08.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 9643964496459646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2182, 2183, 2184
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21831 5408258
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лют, 2022 20:23
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
991 1670113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33838
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (331)
27.02.2022 06:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.