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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9644964596469647>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:30

  BIGor написав:
  Genie написав:Возле жк менхетен жесть(

Вчерашнее обьявление https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3-ko ... HVshu.html
3 комн 109,8 кв.м, видовая 20 этаж ЖК Манхеттен, ЖК Manhatten
220 000 $



Интересно, кому щас до обновлений объяв
Genie
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 04:45

  Sidus написав:Вот и обвал цен кстати...но всем уже пофик, главное устоять


Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков.
Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя.
Но шторы Максу мы будем помнить долго.
(Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 06:27

  Genie написав:Интересно, кому щас до обновлений объяв

На ОЛХ в разделе аренда куча объявлений за 26.02. с довоенными ценниками.
Вечером в соседнем доме светятся может быть четверть окон, на улице пусто. Первый раз в Киеве слышал звенящую тишину в перерывах между бабахами. Когда не слышно ни машин, ни людей. Только птички днем.
Мне тоже интересно, это автообновление OLX, или еще не дошло что происходит?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 06:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж ... это не парапланирование, это штопор
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:39

За крок до перевороту думок©

  rjkz написав:
  Sidus написав:Вот и обвал цен кстати...но всем уже пофик, главное устоять


Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков.
Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя.
Но шторы Максу мы будем помнить долго.
(Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)

Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП!
Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:42

  BIGor написав:
  Успіх написав:Ще раз кажу - поселитись в моєму смарті можна БЕЗКОШТОВНО!!!
Лише притягнути матрац і вмовити забудовника, щоб пустив...

Що до "біженців" з Києва і Сходу - то я б казав приймати лише дітей/жінок/пенсіонерів/інвалідів - всіх решта розвертати і давати копняка НА ФРОНТ!!!
Хто за вас має захищати ваші домівки/сім'ї?

Цікаво що я не зі сходу і не з Києва, ну то таке...

Так я не особисто вам, а відповідав на оце>>>
  Bolt написав:
  BIGor написав:
  antey1969 написав:Можем сделать перекличку кто где...

Cейчас во Львове, такое впечатление что киевлян в городе больше чем львовян...

Еще дофига индийцев с арабами понаехало, видимо студии киевских вузов.
Пы. СЫ. Все,, коренные '' львовяне ещё позавчера утром из Львова по своим селам поразбегались.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 09:44

  Успіх написав:
  rjkz написав:
  Sidus написав:Вот и обвал цен кстати...но всем уже пофик, главное устоять


Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков.
Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя.
Но шторы Максу мы будем помнить долго.
(Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)

Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП!
Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая! :mrgreen:

думаю що нема чому там заздрити
https://kyiv.tsn.ua/podumali-scho-spravzhniy-tank-u-buchi-okupanti-rozgatili-pam-yatnik-voyinam-afgancyam-1990285.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:26

  pesikot написав:Да уж ... это не парапланирование, это штопор

А я, ни смотря ни на что, надеюсь, что когда всё закончится, всё таки что-то в Киеве прикупить. Город центровой с давних времён, и какая бы цивилизация не была бы в этих краях, всё равно место будет топовое. Нравится мне этот город. Но уже будем обсуждать после.
:roll:
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:34

  TipoGraf написав:
  pesikot написав:Да уж ... это не парапланирование, это штопор

А я, ни смотря ни на что, надеюсь, что когда всё закончится, всё таки что-то в Киеве прикупить. Город центровой с давних времён, и какая бы цивилизация не была бы в этих краях, всё равно место будет топовое. Нравится мне этот город. Но уже будем обсуждать после.
:roll:



Все будет зависеть от условий мирного договора.
Я наооборот планирую сливать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:38

  flyman написав:
  Успіх написав:Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП!
Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая! :mrgreen:

думаю що нема чому там заздрити
https://kyiv.tsn.ua/podumali-scho-spravzhniy-tank-u-buchi-okupanti-rozgatili-pam-yatnik-voyinam-afgancyam-1990285.html

Ого :shock:
Думаю, що добре, що в тебе є декілька прикуплених міні-смартів)) - тепер реально можеш змінювати дислокацію...

Чи, все таки, ти нам тут з Тернополя пишеш? :wink:
Якщо ні, то чому в перший день не поїхав на Тернопільщину?
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