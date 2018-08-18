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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9644964596469647

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:05

  TipoGraf написав:
  pesikot написав:Да уж ... это не парапланирование, это штопор

А я, ни смотря ни на что, надеюсь, что когда всё закончится, всё таки что-то в Киеве прикупить. Город центровой с давних времён, и какая бы цивилизация не была бы в этих краях, всё равно место будет топовое. Нравится мне этот город. Но уже будем обсуждать после.
:roll:

У Польщі столицю переміщували два рази, в залежності, де був географічний центр.
Гнєзно->Краков->Варшава

Тупо тримати столицю на відстані маршброску від кордону.

Я би переносив столицю до Вінниці.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 11:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:07

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП!
Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая! :mrgreen:

думаю що нема чому там заздрити
https://kyiv.tsn.ua/podumali-scho-spravzhniy-tank-u-buchi-okupanti-rozgatili-pam-yatnik-voyinam-afgancyam-1990285.html

Ого :shock:
Думаю, що добре, що в тебе є декілька прикуплених міні-смартів)) - тепер реально можеш змінювати дислокацію...

Чи, все таки, ти нам тут з Тернополя пишеш? :wink:
Якщо ні, то чому в перший день не поїхав на Тернопільщину?

Воно так було задумано: диверсифікація. Щоб пострадали одночасно всі локації з кавалірками це тре щоб Київ розбомбили вщент.
При тому, що то приватний сектор.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:19

  flyman написав:
  TipoGraf написав:
  pesikot написав:Да уж ... это не парапланирование, это штопор

А я, ни смотря ни на что, надеюсь, что когда всё закончится, всё таки что-то в Киеве прикупить. Город центровой с давних времён, и какая бы цивилизация не была бы в этих краях, всё равно место будет топовое. Нравится мне этот город. Но уже будем обсуждать после.
:roll:

У Польщі столицю переміщували два рази, в залежності, де був географічний центр.
Гнєзно->Краков->Варшава

Тупо тримати столицю на відстані маршброску від кордону.

Я би переносив столицю до Вінниці.


Флай, я думаю може це чиясь хитра думка була суперконцентрація у Кийові.
Диви скільки бетоних коробок набудували, з підвалами.
При достатній кількості піхоти можна обороняти.
Оточити таку територію нереально. Та природні рубежі оточують з трьох сторін.
Схід - Дніпро, Захід/Північ - Ірпінь. Південь -Віта.
Сталінград місто пів року довбали не могли взяти, такими темпами Київ за 3 роки не візьмеш.

А якщо чесно, треба урядовий квартал повністю виносити десь під Білу Церкву, та проєктувати з нуля в полі з широкими вулицями, парками та ШРТ до Кийова.
Як це колись зробили в США перенісши столицю до Вашингтона.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так було задумано

Ігнориш свою дислокацію? ;)
Таки втік в Тернопіль? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:55

  Успіх написав:
  flyman написав:так було задумано

Ігнориш свою дислокацію? ;)
Таки втік в Тернопіль? ;)


Я ж тобі викладав інструкцію, ти її не прочитав на ніч.
В мене кілька локацій з припасами,

от в одній з них де перебував, там і залишився.Зображення
ой не та картинка
Зображення
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  #<1 ... 9644964596469647
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