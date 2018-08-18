Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:Да уж ... это не парапланирование, это штопор
А я, ни смотря ни на что, надеюсь, что когда всё закончится, всё таки что-то в Киеве прикупить. Город центровой с давних времён, и какая бы цивилизация не была бы в этих краях, всё равно место будет топовое. Нравится мне этот город. Но уже будем обсуждать после.
У Польщі столицю переміщували два рази, в залежності, де був географічний центр. Гнєзно->Краков->Варшава
Тупо тримати столицю на відстані маршброску від кордону.
Я би переносив столицю до Вінниці.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 11:12, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав:Да уж ... это не парапланирование, это штопор
А я, ни смотря ни на что, надеюсь, что когда всё закончится, всё таки что-то в Киеве прикупить. Город центровой с давних времён, и какая бы цивилизация не была бы в этих краях, всё равно место будет топовое. Нравится мне этот город. Но уже будем обсуждать после.
У Польщі столицю переміщували два рази, в залежності, де був географічний центр. Гнєзно->Краков->Варшава
Тупо тримати столицю на відстані маршброску від кордону.
Я би переносив столицю до Вінниці.
Флай, я думаю може це чиясь хитра думка була суперконцентрація у Кийові. Диви скільки бетоних коробок набудували, з підвалами. При достатній кількості піхоти можна обороняти. Оточити таку територію нереально. Та природні рубежі оточують з трьох сторін. Схід - Дніпро, Захід/Північ - Ірпінь. Південь -Віта. Сталінград місто пів року довбали не могли взяти, такими темпами Київ за 3 роки не візьмеш.
А якщо чесно, треба урядовий квартал повністю виносити десь під Білу Церкву, та проєктувати з нуля в полі з широкими вулицями, парками та ШРТ до Кийова. Як це колись зробили в США перенісши столицю до Вашингтона.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )