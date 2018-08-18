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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9645964696479648>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:07

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП!
Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая! :mrgreen:

думаю що нема чому там заздрити
https://kyiv.tsn.ua/podumali-scho-spravzhniy-tank-u-buchi-okupanti-rozgatili-pam-yatnik-voyinam-afgancyam-1990285.html

Ого :shock:
Думаю, що добре, що в тебе є декілька прикуплених міні-смартів)) - тепер реально можеш змінювати дислокацію...

Чи, все таки, ти нам тут з Тернополя пишеш? :wink:
Якщо ні, то чому в перший день не поїхав на Тернопільщину?

Воно так було задумано: диверсифікація. Щоб пострадали одночасно всі локації з кавалірками це тре щоб Київ розбомбили вщент.
При тому, що то приватний сектор.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:19

  flyman написав:
  TipoGraf написав:
  pesikot написав:Да уж ... это не парапланирование, это штопор

А я, ни смотря ни на что, надеюсь, что когда всё закончится, всё таки что-то в Киеве прикупить. Город центровой с давних времён, и какая бы цивилизация не была бы в этих краях, всё равно место будет топовое. Нравится мне этот город. Но уже будем обсуждать после.
:roll:

У Польщі столицю переміщували два рази, в залежності, де був географічний центр.
Гнєзно->Краков->Варшава

Тупо тримати столицю на відстані маршброску від кордону.

Я би переносив столицю до Вінниці.


Флай, я думаю може це чиясь хитра думка була суперконцентрація у Кийові.
Диви скільки бетоних коробок набудували, з підвалами.
При достатній кількості піхоти можна обороняти.
Оточити таку територію нереально. Та природні рубежі оточують з трьох сторін.
Схід - Дніпро, Захід/Північ - Ірпінь. Південь -Віта.
Сталінград місто пів року довбали не могли взяти, такими темпами Київ за 3 роки не візьмеш.

А якщо чесно, треба урядовий квартал повністю виносити десь під Білу Церкву, та проєктувати з нуля в полі з широкими вулицями, парками та ШРТ до Кийова.
Як це колись зробили в США перенісши столицю до Вашингтона.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так було задумано

Ігнориш свою дислокацію? ;)
Таки втік в Тернопіль? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:55

  Успіх написав:
  flyman написав:так було задумано

Ігнориш свою дислокацію? ;)
Таки втік в Тернопіль? ;)


Я ж тобі викладав інструкцію, ти її не прочитав на ніч.
В мене кілька локацій з припасами,

от в одній з них де перебував, там і залишився.Зображення
ой не та картинка
Зображення
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:03

flyman
Ясно, на дачі за Києвом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:13

  Успіх написав:flyman
Ясно, на дачі за Києвом :mrgreen:

Я такого не казав, то просто фотки для ілюстрації.
Можна сказати, одна з криївок.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️УВАГА! МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Слава Україні!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Клиент_ написав:
  Genie написав:Интересно, кому щас до обновлений объяв

На ОЛХ в разделе аренда куча объявлений за 26.02. с довоенными ценниками.
Вечером в соседнем доме светятся может быть четверть окон, на улице пусто. Первый раз в Киеве слышал звенящую тишину в перерывах между бабахами. Когда не слышно ни машин, ни людей. Только птички днем.
Мне тоже интересно, это автообновление OLX, или еще не дошло что происходит?
Все адекватные люди стараются, чтобы окна не светились вечером, что я видел из окна - все, абсолютно все окна тёмные, только единицы загорались на короткое время
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  rjkz написав:
  Sidus написав:Вот и обвал цен кстати...но всем уже пофик, главное устоять


Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков.
Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя.
Но шторы Максу мы будем помнить долго.
(Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)

Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП!
Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая! :mrgreen:
Як сказати, в Бучі дуже неспокійно
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:11

  flyman написав:
  Успіх написав:flyman
Ясно, на дачі за Києвом :mrgreen:

Я такого не казав, то просто фотки для ілюстрації.
Можна сказати, одна з криївок.


Як там в Коростені, не стріляють?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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