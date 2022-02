Додано: Нед 27 лют, 2022 12:48





Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.



Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Техніка рухається в бік Києва.

Дуже важливо.



Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.



