Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:Да уж ... это не парапланирование, это штопор
А я, ни смотря ни на что, надеюсь, что когда всё закончится, всё таки что-то в Киеве прикупить. Город центровой с давних времён, и какая бы цивилизация не была бы в этих краях, всё равно место будет топовое. Нравится мне этот город. Но уже будем обсуждать после.
У Польщі столицю переміщували два рази, в залежності, де був географічний центр. Гнєзно->Краков->Варшава
Тупо тримати столицю на відстані маршброску від кордону.
Я би переносив столицю до Вінниці.
Флай, я думаю може це чиясь хитра думка була суперконцентрація у Кийові. Диви скільки бетоних коробок набудували, з підвалами. При достатній кількості піхоти можна обороняти. Оточити таку територію нереально. Та природні рубежі оточують з трьох сторін. Схід - Дніпро, Захід/Північ - Ірпінь. Південь -Віта. Сталінград місто пів року довбали не могли взяти, такими темпами Київ за 3 роки не візьмеш.
А якщо чесно, треба урядовий квартал повністю виносити десь під Білу Церкву, та проєктувати з нуля в полі з широкими вулицями, парками та ШРТ до Кийова. Як це колись зробили в США перенісши столицю до Вашингтона.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️УВАГА! МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ
Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.
Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо.
Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.
Слава Україні!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Genie написав:Интересно, кому щас до обновлений объяв
На ОЛХ в разделе аренда куча объявлений за 26.02. с довоенными ценниками. Вечером в соседнем доме светятся может быть четверть окон, на улице пусто. Первый раз в Киеве слышал звенящую тишину в перерывах между бабахами. Когда не слышно ни машин, ни людей. Только птички днем. Мне тоже интересно, это автообновление OLX, или еще не дошло что происходит?
Все адекватные люди стараются, чтобы окна не светились вечером, что я видел из окна - все, абсолютно все окна тёмные, только единицы загорались на короткое время
Sidus написав:Вот и обвал цен кстати...но всем уже пофик, главное устоять
Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков. Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя. Но шторы Максу мы будем помнить долго. (Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)
Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП! Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая!