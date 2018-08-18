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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9645964696479648

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:16

  remark написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:flyman
Ясно, на дачі за Києвом :mrgreen:

Я такого не казав, то просто фотки для ілюстрації.
Можна сказати, одна з криївок.


Як там в Коростені, не стріляють?

без поняття,
наразі ціль - захоплення влади в Києві.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:17

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:[quote="5405446:antey1969"
Можем сделать перекличку кто где...[/quote

Cейчас во Львове, такое впечатление что киевлян в городе больше чем львовян...

Еще дофига индийцев с арабами понаехало, видимо студии киевских вузов.
Пы. СЫ. Все,, коренные '' львовяне ещё позавчера утром из Львова по своим селам поразбегались.

Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?


В ІФ теж людей якось небагато (повітряні тривоги і т.п.)
Можете уявити атб з трьома робочими касами й усіма вільними? А воно є...

Тобто -- вільного житла багато, мабуть. Але ж хто його здаватиме?
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20

  Bobua написав:
  BIGor написав:Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?


В ІФ теж людей якось небагато (повітряні тривоги і т.п.)
Можете уявити атб з трьома робочими касами й усіма вільними? А воно є...

Тобто -- вільного житла багато, мабуть. Але ж хто його здаватиме?

селяни на заробітках в Польщі, а ті хто лишився і мав роботу в ІФ, понаїхали тепер в села - все сходиться

вчора показували по зомбоящику: з ІФ вже біженці в Німеччині... швидко зорієнтувалися
ФРН замість 90 днів дає безвіз на 180
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20

kingkongovets
Есть видео, колона едет с буквой v на борту - пт сау. В сторону житомирской трассы от боролянки
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:46

  Faceless написав:
Успіх написав:
  rjkz написав:
Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков.
Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя.
Но шторы Максу мы будем помнить долго.
(Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)

Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП!
Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая! :mrgreen:
Як сказати, в Бучі дуже неспокійно

https://kriminal.tv/news/znajshli_vihid_iz_irpenja_do_svjatoshina_prjamuje_kolona_vorozhih_btriv_i_tankiv.html

підірваний залізничний міст та покинула Бучу.


який саме?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:58

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