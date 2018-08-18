Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:16
remark написав: flyman написав: Успіх написав: flyman
Ясно, на дачі за Києвом
Я такого не казав, то просто фотки для ілюстрації.
Можна сказати, одна з криївок.
Як там в Коростені, не стріляють?
без поняття,
наразі ціль - захоплення влади в Києві.
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flyman
в Нед 27 лют, 2022 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:17
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
[quote="5405446:antey1969"
Можем сделать перекличку кто где...[/quote
Cейчас во Львове, такое впечатление что киевлян в городе больше чем львовян...
Еще дофига индийцев с арабами понаехало, видимо студии киевских вузов.
Пы. СЫ. Все,, коренные '' львовяне ещё позавчера утром из Львова по своим селам поразбегались.
Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?
В ІФ теж людей якось небагато (повітряні тривоги і т.п.)
Можете уявити атб з трьома робочими касами й усіма вільними? А воно є...
Тобто -- вільного житла багато, мабуть. Але ж хто його здаватиме?
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20
Bobua написав: BIGor написав:
Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?
В ІФ теж людей якось небагато (повітряні тривоги і т.п.)
Можете уявити атб з трьома робочими касами й усіма вільними? А воно є...
Тобто -- вільного житла багато, мабуть. Але ж хто його здаватиме?
селяни на заробітках в Польщі, а ті хто лишився і мав роботу в ІФ, понаїхали тепер в села - все сходиться
вчора показували по зомбоящику: з ІФ вже біженці в Німеччині... швидко зорієнтувалися
ФРН замість 90 днів дає безвіз на 180
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flyman
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20
kingkongovets Есть видео, колона едет с буквой v на борту - пт сау. В сторону житомирской трассы от боролянки
dasmutterland
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:46
Faceless написав: Успіх написав: rjkz написав:
Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков.
Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя.
Но шторы Максу мы будем помнить долго.
(Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)
Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП!
Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая!
Як сказати, в Бучі дуже неспокійно
https://kriminal.tv/news/znajshli_vihid_iz_irpenja_do_svjatoshina_prjamuje_kolona_vorozhih_btriv_i_tankiv.html
підірваний залізничний міст та покинула Бучу.
який саме?
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flyman
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:58
IGNAT
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