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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9645964696479648

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:16

  remark написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:flyman
Ясно, на дачі за Києвом :mrgreen:

Я такого не казав, то просто фотки для ілюстрації.
Можна сказати, одна з криївок.


Як там в Коростені, не стріляють?

без поняття,
наразі ціль - захоплення влади в Києві.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:17

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:[quote="5405446:antey1969"
Можем сделать перекличку кто где...[/quote

Cейчас во Львове, такое впечатление что киевлян в городе больше чем львовян...

Еще дофига индийцев с арабами понаехало, видимо студии киевских вузов.
Пы. СЫ. Все,, коренные '' львовяне ещё позавчера утром из Львова по своим селам поразбегались.

Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?


В ІФ теж людей якось небагато (повітряні тривоги і т.п.)
Можете уявити атб з трьома робочими касами й усіма вільними? А воно є...

Тобто -- вільного житла багато, мабуть. Але ж хто його здаватиме?
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20

  Bobua написав:
  BIGor написав:Я так понимаю даже студийку как у Долярчика не снять за адекватные деньги?


В ІФ теж людей якось небагато (повітряні тривоги і т.п.)
Можете уявити атб з трьома робочими касами й усіма вільними? А воно є...

Тобто -- вільного житла багато, мабуть. Але ж хто його здаватиме?

селяни на заробітках в Польщі, а ті хто лишився і мав роботу в ІФ, понаїхали тепер в села - все сходиться

вчора показували по зомбоящику: з ІФ вже біженці в Німеччині... швидко зорієнтувалися
ФРН замість 90 днів дає безвіз на 180
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20

kingkongovets
Есть видео, колона едет с буквой v на борту - пт сау. В сторону житомирской трассы от боролянки
dasmutterland
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:46

  Faceless написав:
Успіх написав:
  rjkz написав:
Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков.
Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя.
Но шторы Максу мы будем помнить долго.
(Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)

Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП!
Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая! :mrgreen:
Як сказати, в Бучі дуже неспокійно

https://kriminal.tv/news/znajshli_vihid_iz_irpenja_do_svjatoshina_prjamuje_kolona_vorozhih_btriv_i_tankiv.html

підірваний залізничний міст та покинула Бучу.


який саме?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:58

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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:24

  Faceless написав:
Клиент_ написав:
  Genie написав:Интересно, кому щас до обновлений объяв

На ОЛХ в разделе аренда куча объявлений за 26.02. с довоенными ценниками.
Вечером в соседнем доме светятся может быть четверть окон, на улице пусто. Первый раз в Киеве слышал звенящую тишину в перерывах между бабахами. Когда не слышно ни машин, ни людей. Только птички днем.
Мне тоже интересно, это автообновление OLX, или еще не дошло что происходит?
Все адекватные люди стараются, чтобы окна не светились вечером, что я видел из окна - все, абсолютно все окна тёмные, только единицы загорались на короткое время


Оголошення на олх та ін. про квартири -- це може бути не таке вже й "ха-ха".
Це можуть бути пропозиції для ДРГ... :(
І ДРГ з цеглиною доларів можуть просто докуповувати собі явку-склад-...
За готівку, по розписці, без засвічування в реєстрах...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:26

Кто по чем продаст хату?
Чтобы премиум и до 20к?

Кто сдаст в Леси Украинки 21б?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:32

  Faceless написав:
Клиент_ написав:
  Genie написав:Интересно, кому щас до обновлений объяв

На ОЛХ в разделе аренда куча объявлений за 26.02. с довоенными ценниками.
Вечером в соседнем доме светятся может быть четверть окон, на улице пусто. Первый раз в Киеве слышал звенящую тишину в перерывах между бабахами. Когда не слышно ни машин, ни людей. Только птички днем.
Мне тоже интересно, это автообновление OLX, или еще не дошло что происходит?
Все адекватные люди стараются, чтобы окна не светились вечером, что я видел из окна - все, абсолютно все окна тёмные, только единицы загорались на короткое время

Улица ярко освещена, а в квартирах с фонариками сидят?
Машин под подъездами мало, улицы пустые (не в коменд.час). По дороге иногда проезжают авто. Можно с закрытыми глазами на слух переходить. Даже днем нем тишина, только птички. Слышно как коты топают :-). Раньше все маскировалось фоновым шумом.
Разъехались жильцы.
На работе из 7 сотрудников отдела, 4 точно уехали из Киева, у остальных не спрашивал.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:32

  proftpd66 написав:Кто по чем продаст хату?
Чтобы премиум и до 20к?

Кто сдаст в Леси Украинки 21б?

бери 20ку и приезжай в гостомель к нотариусу. там сделку и проведем
Торгуємо криптовалютою безпечно. Binance: https://www.binance.com/ru/register?ref=M9XUI676 - рефельне посилання, повертае 20% комісії
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