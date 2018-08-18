Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Мда, сейчас с ностальгией вспоминается срач по поводу модных мопов, парапланов и концептуальных овноблоков. Надеюсь, раша сдохнет и все вернется на круги своя. Но шторы Максу мы будем помнить долго. (Мрачный юмор, Макс, не обижайся. Настроение такое.)
Зараз настав той час, коли цоколь Флая - крутіше за будь-яки модний МОП! Навіть ТТ і майбутній Енвер - нервово курять в стороні і сильно заздрять цоколю Флая!
Genie написав:Интересно, кому щас до обновлений объяв
На ОЛХ в разделе аренда куча объявлений за 26.02. с довоенными ценниками. Вечером в соседнем доме светятся может быть четверть окон, на улице пусто. Первый раз в Киеве слышал звенящую тишину в перерывах между бабахами. Когда не слышно ни машин, ни людей. Только птички днем. Мне тоже интересно, это автообновление OLX, или еще не дошло что происходит?
Все адекватные люди стараются, чтобы окна не светились вечером, что я видел из окна - все, абсолютно все окна тёмные, только единицы загорались на короткое время
Оголошення на олх та ін. про квартири -- це може бути не таке вже й "ха-ха". Це можуть бути пропозиції для ДРГ... І ДРГ з цеглиною доларів можуть просто докуповувати собі явку-склад-... За готівку, по розписці, без засвічування в реєстрах...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Genie написав:Интересно, кому щас до обновлений объяв
На ОЛХ в разделе аренда куча объявлений за 26.02. с довоенными ценниками. Вечером в соседнем доме светятся может быть четверть окон, на улице пусто. Первый раз в Киеве слышал звенящую тишину в перерывах между бабахами. Когда не слышно ни машин, ни людей. Только птички днем. Мне тоже интересно, это автообновление OLX, или еще не дошло что происходит?
Все адекватные люди стараются, чтобы окна не светились вечером, что я видел из окна - все, абсолютно все окна тёмные, только единицы загорались на короткое время
Улица ярко освещена, а в квартирах с фонариками сидят? Машин под подъездами мало, улицы пустые (не в коменд.час). По дороге иногда проезжают авто. Можно с закрытыми глазами на слух переходить. Даже днем тишина, только птички. Слышно как коты топают . Раньше все маскировалось фоновым шумом. Разъехались жильцы. На работе из 7 сотрудников отдела, 4 точно уехали из Киева, у остальных не спрашивал.
Востаннє редагувалось Клиент_ в Нед 27 лют, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.