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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9646964796489649

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:11

  alex2013a90 написав:Куплю квартиру в Киеве. Интересуют двушки, трешки. По цене: гречка 5 кг 2 кг пшенички, 20000 грн и пачка орбита

опоздал. К вечеру сегодняшнего дня за эти деньги светит максимум однушка в Буче с видом на разбитую колону пу-бронетехники и с вентиляционными дырами по фасаду
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:18

  antey1969 написав:
  alex2013a90 написав:Куплю квартиру в Киеве. Интересуют двушки, трешки. По цене: гречка 5 кг 2 кг пшенички, 20000 грн и пачка орбита

опоздал. К вечеру сегодняшнего дня за эти деньги светит максимум однушка в Буче с видом на разбитую колону пу-бронетехники и с вентиляционными дырами по фасаду

там земля дорога, тре х10, як мінімум за сотку
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:32

  alex2013a90 написав:Куплю квартиру в Киеве. Интересуют двушки, трешки. По цене: гречка 5 кг 2 кг пшенички, 20000 грн и пачка орбита

За трешку придется добавить бройлера.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:35

  antey1969 написав:
  alex2013a90 написав:Куплю квартиру в Киеве. Интересуют двушки, трешки. По цене: гречка 5 кг 2 кг пшенички, 20000 грн и пачка орбита

опоздал. К вечеру сегодняшнего дня за эти деньги светит максимум однушка в Буче с видом на разбитую колону пу-бронетехники и с вентиляционными дырами по фасаду

Ок. Я готов купить несколько однушек в Буче. По 3к$. Оформление можем произвести на территории США. В случае если будет желание на территории ЕС- можем рассмотреть при покупке более 2х. В Ирене готов по 5к$. Есть желающие?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Що тут - реально настав час, коли за Київський бетон дають в морду?(в прямому і переносному значенні) :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:44

  Успіх написав:Що тут - реально настав час, коли за Київський бетон дають в морду?(в прямому і переносному значенні) :)

Я верю что все будет хорошо. Готов покупать.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Клиент_ написав:Улица ярко освещена, а в квартирах с фонариками сидят?
Машин под подъездами мало, улицы пустые (не в коменд.час). По дороге иногда проезжают авто. Можно с закрытыми глазами на слух переходить. Даже днем тишина, только птички. Слышно как коты топают . Раньше все маскировалось фоновым шумом.
Разъехались жильцы.
На работе из 7 сотрудников отдела, 4 точно уехали из Киева, у остальных не спрашивал.

И улица менее ярко, и подсветку на домах вырубили. Уехало много, но большая часть таки осталась (по чату дома легко понять), кто-то в укрытии (паркинги, бомбоубежища), кто-то с плотно зашторенными окнами и свет только в помещениях без окон.
Faceless
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