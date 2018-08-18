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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лют, 2022 20:11
alex2013a90 написав:
Куплю квартиру в Киеве. Интересуют двушки, трешки. По цене: гречка 5 кг 2 кг пшенички, 20000 грн и пачка орбита
опоздал. К вечеру сегодняшнего дня за эти деньги светит максимум однушка в Буче с видом на разбитую колону пу-бронетехники и с вентиляционными дырами по фасаду
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antey1969
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:18
antey1969 написав: alex2013a90 написав:
Куплю квартиру в Киеве. Интересуют двушки, трешки. По цене: гречка 5 кг 2 кг пшенички, 20000 грн и пачка орбита
опоздал. К вечеру сегодняшнего дня за эти деньги светит максимум однушка в Буче с видом на разбитую колону пу-бронетехники и с вентиляционными дырами по фасаду
там земля дорога, тре х10, як мінімум за сотку
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:32
alex2013a90 написав:
Куплю квартиру в Киеве. Интересуют двушки, трешки. По цене: гречка 5 кг 2 кг пшенички, 20000 грн и пачка орбита
За трешку придется добавить бройлера.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:35
antey1969 написав: alex2013a90 написав:
Куплю квартиру в Киеве. Интересуют двушки, трешки. По цене: гречка 5 кг 2 кг пшенички, 20000 грн и пачка орбита
опоздал. К вечеру сегодняшнего дня за эти деньги светит максимум однушка в Буче с видом на разбитую колону пу-бронетехники и с вентиляционными дырами по фасаду
Ок. Я готов купить несколько однушек в Буче. По 3к$. Оформление можем произвести на территории США. В случае если будет желание на территории ЕС- можем рассмотреть при покупке более 2х. В Ирене готов по 5к$. Есть желающие?
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:43
Що тут - реально настав час, коли за Київський бетон дають в морду?(в прямому і переносному значенні)
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Додано: Нед 27 лют, 2022 21:13
Клиент_ написав:
Улица ярко освещена, а в квартирах с фонариками сидят?
Машин под подъездами мало, улицы пустые (не в коменд.час). По дороге иногда проезжают авто. Можно с закрытыми глазами на слух переходить. Даже днем тишина, только птички. Слышно как коты топают . Раньше все маскировалось фоновым шумом.
Разъехались жильцы.
На работе из 7 сотрудников отдела, 4 точно уехали из Киева, у остальных не спрашивал.
И улица менее ярко, и подсветку на домах вырубили. Уехало много, но большая часть таки осталась (по чату дома легко понять), кто-то в укрытии (паркинги, бомбоубежища), кто-то с плотно зашторенными окнами и свет только в помещениях без окон.
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Faceless
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