Видимо это ваша тема. Я проверил с 2х компьютеров- не вижу. Банеры- фигня.
Считаеш что надо защищать свой дом- взял автомат и встал в строй. Это основной принцип защиты Родины.
Если сторонник переговоров- старайся уменьшить соприкосновение и достучатся до граждан РФ что надо остановится.
Есть 2 пути. Третьего не дано.
В любом случае мне не понять как банер поможет сейчас остановить войну.
ПС. лучше б чем херней маятся с баннерами, помогли старикам в Киеве и детям. Реально это проблема. И она будет ухудшатся. Вот об этом надо думать. Это патриотизм.
ППС. У нас многие из местных эмигрантов скинулся на поддержку ВСУ. Но не один человек не подумал о детях и стариках. Им тяжелее всего. Лично я б с удовольствием задонатил детских питательных смесей производста США и памперсов из наших магазинов. Но нет пути