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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9647964896499650

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 164
1. Не вище 900
15%
25
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
21
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
23
7. 1501 - 1650
12%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
16
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если не сольемся на переговорах или хло не применит ОМП (что будет означать конец большинства известных нам РН), то Украина выйдет из этой войны Израилем и киевские цены устремятся к тельавивским.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 23:40

KOKS
Не факт
Не факт что даже в доме с дырой продадут
А вообще не надо мародёрствовать
В Сараево и Дубровнике тоже 30 лет назад не всё гладко было
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цена на недвигу упала до 500$ - инфа от риелтора
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 00:24

  KOKS написав:цена на недвигу упала до 500$ - инфа от риелтора

Во Львове на парковке под Ашаном машин на киевских бляхах поровну со львовскими.
Bolt
 
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